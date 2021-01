Ce a învățat Irina Rimes în 2020 și cu ce gânduri intră în 2021

2020 a fost anul în care am fost nevoiți să ne adaptăm la un nou stil de viață și să acceptăm o realitate greu de digerat. Irina Rimes a împărtășit publicului lucrurile pe care le-a învățat în această perioadă dificilă, detaliind într-un mesaj cum s-a schimbat viața ei.

"Anul ăsta am învățat mai multe decât anul trecut, chiar dacă am stat mai mult acasă și am văzut mai putini oameni intr-un an decât anul trecut intr-o săptămâna. Am avut mai putine provocări. Vocea României a intrat și ea în carantină, a fost trist, cumva, fără stresul, nebunia, dar și satisfacția de la finalul sezonului. Fără să întâlnesc talente noi, fără să am deadline-uri pentru a pregăti piesele, fără să mă trezesc dimineața după 2 ore de somn și să merg la Ifi la machiaj pentru o nouă ediție, repetându-mi în cap discursurile de fiecare dată schimbate.

Starea ta de bine este o alegere, crede Irina, așa că e important să rămâi optimist. Totodată, artista a învățat că o relație de iubire necesită multă muncă și implicare.

"Am învățat că dacă pierzi o zi nefăcând nimic, nu e neapărat o zi pierdută, mi-am redescoperit balconul, am învățat o limba noua, am făcut sport ai am ținut dieta, am slăbit, m-am îngrășat apoi iar am slăbit; mi-am redescoperit prietenii, mi-am redescoperit familia, am învățat ca iubirea “se întreține” la fel ca mintea, corpul, casa etc, am învățat că starea ta depinde de tine, tu alegi dacă vrei să fii trist sau fericit, iar dacă alegi sa fii fericit, lucrurile în jurul tău se vor reliefa în funcție de starea ta", spune Irina într-o postare pe Facebook.