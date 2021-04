S-a lansat The Crobar Virtual Party Room - primul pub online din lume

The Crobar, un îndrăgit spațiu de divertisment din Londra, a lansat primul pub online din lume, disponibil pentru oricine dorește să trăiască atmosfera de dinaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19. Mai multe detalii în articol.

Proprietarul barului, Richard Thomas, s-a gândit la o soluție pentru a-și ajuta clienții și pe oricine vrea să "viziteze" The Crobar, astfel încât a creat un loc sigur și controlat în care oricine este binevenit să se distreze, să interacționeze și să se mai relaxeze puțin în această perioadă dificilă. Inițiativa este și o formă de mulțumire pentru cei care au donat bani după ce pandemia a impus închiderea pubului The Crobar. Până acum s-au strâns 70.000 de lire, iar povestea The Crobar se va dezvolta odată ce situația actuală din lume se va mai domoli.

"De când am închis spațiul fizic și am început acest crowdfund, numărul oamenilor care au spus cât de pierduți s-au simțit de la acea postare fatidică de pe Facebook [despre închiderea The Crobar] a fost uriaș. De aceea, cu ajutorul și prin munca asiduă a unor fani, am reușit să înființăm un pub online pentru a recrea acea << zonă sigură>> în care oamenii pot discuta, glumi, împărtăși povești și își pot regăsi abilitățile sociale", a declarat Richard Thomas.

The Crobar Virtual Party Room este un eveniment gratuit, valabil pentru oricine, nu doar pentru britanici. Se desfășoară în fiecare vineri, de la ora 15:00 GMT (18:00 - ora României) până a doua zi, la aceeași oră. Doritorii trebuie să se înregistreze o singură dată, lucru ce le va oferi intrare nelimitată la evenimente. Chiar și atunci când puburile se vor redeschide, The Crobar Virtual Party Room va rămâne deschis pentru cei care încă vor fi obligați să respecte restricțiile impuse de pandemie.

În trecut, The Crobar s-a bucurat de vizitele unor celebrități ca Dave Grohl, Slash, Alice Cooper, Slayer’s Kerry King, Gwar, Lady Gaga sau Justin Bieber.