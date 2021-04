Soulfly anunţă un nou album; LP-ul 12 este aproape finalizat

Soulfly a anunţat un nou album la nici 3 ani după sosirea lui "Ritual". Noul LP va fi mai ritmat, dar şi agresiv, iar solistul şi creierul trupei, Max Cavalera speră să îl lanseze în 2021. E prima oară când auzim detalii despre un LP nou de la muzician în 2021 şi le aflaţi în articol.

Considerat de mulţi "cel mai ocupat om din metal", Max Cavalera a lucrat la două proiecte noi în ultimul an: noul album al supergrupului Killer be Killed, dar şi proiectul Go Ahead and Die. Aceasta din urmă este o trupă formată recent în SUA, alături de fiul lui Max Cavalera, Igor Amadeus Cavalera. Grupul a semnat cu Nuclear Blast şi a lansat deja prima sa piesă în martie 2021, "Truckload Full of Bodies". Fostul solist al trupei Sepultura ne pregăteşte totuşi şi un nou album cu Soulfly, principalul său proiect muzical în acest moment.

Dacă totul merge bine, materialul discografic cu numărul 12 va debuta pe final de an 2021, prin Nuclear Blast Records. Melodiile noi au fost înregistrate la Platinum Underground, în Phoenix, Arizona, alături de producătorul Arthur Rizk, care a mai lucrat şi la compoziţii ale trupelor Cavalera Conspiracy, Power Trip şi Code Orange. Detaliile despre materialul cel nou au fost dezvăluite de Max Cavalera în cadrul unui interviu cu Chris Enriquez de la Saint Vitus Presents: Age of Quarantine.

Iată ce a declarat solistul:

Am lucrat la noul material Soulfly încă de anul trecut alături de fiul meu Zyon (toboşar). L-am adus pe Athur în Arizona şi asta e bestial. E ceva bun, sunt încântat de asta. Am luat proiectul în serios şi nu am vrut să fac "doar un alt disc Soulfly". Vreau să creez cel mai bun album Soulfly. Accept provocarea! Are câte ceva bun din toţii anii, se simte ca o compilaţie Max Cavalera a celor 50 de ani de viaţă. Aşa se simte, are chestii vechi, chestii de la mijloc şi vibe de Soulfly. Are foarte mult groove şi viteză. Suntem în faza de finalizare cu el acum.

Max a fost ocupat şi cu un alt proiect în ultima perioadă, "Max Trax", o serie video bisăptămânală postată online, un podcast dacă vreţi. În 2020 Max a lansat cu trupa Killer be Killed albumul "Reluctant Hero", iar în iunie a lansat un EP digital Soulfly "Live Ritual NYC MMXIX". "Ritual" a fost lansat pe 18 octombrie 2018, iar unele dintre piesele de pe LP s-au auzit la Metalhead Meeting 2018 în Bucureşti.