Mariah Carey e dată în judecată de sora ei pentru referințele "umilitoare" din cartea de memorii a artistei

Alison Carey o acuză pe sora ei, Mariah, că "i-a provocat intenționat o imensă suferință emoțională". Aceasta a dat-o în judecată pe artistă, cerând despăgubiri în valoare de 1,25 milioane de dolari.

Mariah Carey a fost dată în judecată de sora ei mai mare, Alison, pentru declarațiile pe care le-a făcut despre ea în cartea de memorii a artistei, lansate în 2020. Potrivit lui Alison, Mariah a supus-o "fără inimă la 0 umilință publică vicioasă, răzbunătoare, disprețuitoare și total lipsită de sens".

Alison, care se reprezintă singură în instanță, susține că în capitolul "Dandelion Tea", Mariah îi aduce grave acuzații. Artista povestește cum sora ei mai mare îi dădea valium când avea 12 ani, încercând să o facă să se ducă la prostituate, detaliind cum Alison ar fi aruncat ceai fierbinte pe artistă, cauzându-i arsuri de gradul trei. Toate aceste detalii "scandaloase" sunt negate de Alison, care-i cere acum despăgubiri surorii sale în valoare de 1,25 milioane de dolari.

Mariah Carey este acuzată de sora ei că o atacă pentru a-și vinde cartea

Mariah este, în schimb, acuzată de Alison că își folosește cartea pentru "a o umili și a o face de râs". Aceasta susține că este oricum "afectată permanent ca urmare a faptului că a fost forțată de [Mariah] și de mama ei, înainte de a fi adolescentă, să participe la întâlniri terifiante de închinare satanică în mijlocul nopții, care includeau sacrificii ritualice și activitate sexuală". Alison declară că a fost diagnosticată cu tulburare posttraumatică, anxietate și depresie, suferind și de un traumatism cerebral cauzat de un atac brutal în timpul unei spargeri a domiciliului în 2015, care a lăsat-o cu pierderi de memorie pe termen scurt și vedere deteriorată permanentă la un ochi.

Potrivit lui Alison, Mariah o atacă pentru a-și vinde cartea, chiar dacă știe că situația ei financiară nu este deloc bună. Mai mult decât atât, aceasta trece prin momente extrem de dificile, fiind abandonată chiar și de proprii copii.

Mariah Carey nu o comentat încă nimic pe tema acestor acuzații, deși reprezentanții artistei au fost contactați de Bilboard.

Cartea de memorii "The Meaning of Mariah Carey" a fost lansată pe 29 septembrie 2020 și a devenit New York Times Best Seller la doar o săptămână de la lansare. În acest volum, scris de Mariah împreună cu Michaela Angela Davis, artista prezintă povestea sa de viață nefiltrată, atingând subiecte precum probleme rasiale, identitate de sine, copilărie, traume familiale și povești nevăzute din culisele succesului.