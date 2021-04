Cariera lui Elvis Presley va fi prezentată într-un roman grafic - FOTO

Scris de Chris Miskiewicz și ilustrat de Michael Shelfer, "Elvis: The Graphic Novel" va acoperi cariera lui Presley, de la începuturile sale din Memphis și până la succesele, dar și necazurile care au marcat cariera Regelui Rock 'n' Roll-ului.

Recent, Z2 Comics a prezentat un fragment din viitorul roman, ce prezintă adolescența lui Presley și începe cu o scenă dintr-un magazin de discuri în care el și un prieten ascultă "Rocket 88" (Jackie Brenston and His Delta Cats) - o piesă scrisă de Ike Turner și considerată ca fiind prima melodie rock & roll înregistrată vreodată.

Apoi, povestea continuă cu primul concert al lui Elvis, susținut la liceu, în cadrul unui show de talente. Fragmentul făcut public îl prezintă și pe Sam Phillips, fondatorul casei de discuri Sun Records, cel care i-a oferit lui Presley o oportunitate muzicală în 1954.

"Elvis: The Graphic Novel" va fi lansat în august și va fi disponibil atât în ediție cartonată, cât și în ediție broșată. De asemenea, va fi lansată o ediție limitată deluxe, ce va fi livrată cu o husă specială, trei tipărituri de înaltă calitate și un disc în ediție limitată cu albumul de debut al lui Presley. În plus, fiecare copie va fi semnată de echipa de creație a cărții.

