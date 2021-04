Noul album Scooter, "God Save The Rave", e disponibil și ca NFT

Scooter a lansat un nou album, "God Save The Rave", ce marchează revenirea trupei după o pauză discografică de aproape patru ani. Materialul este disponibil și ca NFT, Scooter fiind primul grup din Germania care se alătură acestei noi modalități de achiziție a artei în spațiul online.

"God Save the Rave" este cel de-al 20-lea album al lui Scooter și este o formă de artă pe care muzicianul a dus-o până aproape de perfecțiune. Cu un impact dinamic, albumul se intitulează astfel pentru a a trage un semnal de alarmă: strigătele nu trebuie uitate. Este genul de îndemn "la arme", spre a-ți face vocea auzită, îndemn pentru care H.P. Baxxter este renumit.

Albumul conține colaborări deosebite, cu unii dintre cei mai talentați artiști ai industriei. Îi regăsim pe Dimitri Vegas & Like Mike pe single-ul "We Love Hardcore", pe Timmy Trumpet pe track-ul "Paul is Dead", și pe Harris & Ford pe single-ul ce denumește albumul, "God Save The Rave". Pe acest material se regăsește și piesa "FCK 2020", lansată la finele anului trecut.

Scooter este o trupă germană de muzică hardcore, rave și techno fondată la Hamburg în 1993. În ilustra lor istorie, Scooter a petrecut peste 500 de săptămâni în topurile de single și 300 de săptămâni în topurile albumelor. Până în prezent, trupa a vândut peste 30 de milioane de discuri și a câștigat peste 100 de discuri de aur și platină din toată lumea.

Formația va sărbători lansarea noului album cu un turneu masiv în Europa. Primele date sunt programate pentru martie 2022.

"God Save the Rave" este lansat și ca NFT (Non Fungible Token)

Albumul "God Save The Rave" este lansat și pe piața criptomonedelor, fanii putând să-l achiziționeze ca NFT. Scooter devine, astfel, primul grup din Germania care se alătură acestei noi modalități de achiziție a artei în spațiul online.

NFT-ul este o certificare care permite deținătorului să își urmărească bunul digital într-un sistem blockchain, să-i verifice constant valoarea și s-o vândă la momentul potrivit. În artă, e ca și cum deții tabloul original, oricâte printuri se mai fac pe lumea aceasta. Este ca și cum ai deține o operă de artă digitală, cu valoare artistică. Practic, NFT-urile sunt active "unice" în lumea digitală, care pot fi cumpărate şi vândute ca orice altă proprietate, dar nu au nicio formă tangibilă.

În România, Delia a fost prima artistă care a lansat un NFT, piesa "Racheta" devenind disponibilă pe piața crypto în luna martie.