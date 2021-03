Trupa The Case a lansat piesa "Downfall" - AUDIO

The Case, trupa timișoreană de rock alternativ, a lansat un nou single. Intitulată "Downfall", piesa are un sound intens, ușor dark și o găsești disponibilă în articol.

"Downfall" face parte dintr-o serie de cinci piese noi ce vor fi lansate în 2021. Piesa a fost compusă de trupa The Case și mixată și masterizată de Adam Whittaker, cunoscut pentru colaborări cu formații precum The Damned, Starsailor, Doves sau Kate. Melodia este însoțită de un artwork realizat de Zoran Dusan Popici.

AUDIO: The Case - Downfall

Formată în 2012, The Case este o formație timișoreană care pune pe primul loc libertatea de exprimare artistică si extinderea orizonturilor muzicale. Trupa a urcat pe unele dintre cele mai importante scene, susținând concerte la Electric Castle, Snowfest sau Best Fest.

The Case are la activ două materiale discografice: "The Case EP" (2014) și "Own The Night" (2017) și continuă să se afirme ca una din formațiile emergente din noul val underground.

The Case înseamnă Alfred Ciprian Paroș (voce, chitara ritm), Adrian Istodorescu (chitara lead), Cristian Paroș (clape) și Mihai Bele (tobe).