Cristi Popesco a venit la iUmor cu un număr de standup despre paternitate

În episodul 5 al sezonului 10 iUmor am avut bonus 2 roast-uri, dar şi un număr de standup de la Cristi Popesco. Acesta a vorbit despre paternitate şi ce a simţit când a devenit tată în timpul pandemiei. Comediantul ne-a spus cum se înţelege cu consoarta şi micicile chichiţe care ţin flacăra vie. Momentul se vizionează în articol.

După numere de roast de la Maradona şi Pablo Escobar, apreciate în special de Cheloo, a venit momentul lui Cristi Popesco. Comediantul ne-a spus că a devenit tată în pandemie şi ne-a explicat cum i-a schimbat paternitatea viaţa. Inclusiv concepţia a primit un moment umoristic, fiind vorba despre fertilizare in vitro. Am avut glume despre preludiu, sex, aparatul auditiv al iubitei, dar şi neînţelegerile clasice din cuplu. Am aflat şi că a avea un copil te vulnerabilizează... în faţa celor care îţi pot răpi copilul pentru a cere răscumpărare.

Am auzit şi poveşti de la Urgenţe, cu ciocane şi şublere înţepenite unde nici soarele nu răsare. Cheloo a părut a aprecia începutul numărului, iar Mihai Bendeac s-a "încălzit" cu râsul pe parcurs. A fost amuzant şi momentul când Cristi Popesco ne-a explicat că a cumpărat cărţi cu desene pentru cel mic, doar că erau copii ieftine din China şi Pinocchio era fabricat din PAL şi nu lemn.

Cheloo şi Mihai Bendeac au amintit că îl ştiu pe Cristi Popesco de la roast-uri şi că are un fel unic de "a le da". Legendare au fost burn-urile de la roast-ul lui Alex Velea şi aluziile legate de Antonia. După ce s-a terminat numărul lui Cristi, la testimonialul iUmor Bendeac a amintit de legendarul moment care a generat replica "asta ar fi una dintre glume". Un Popesco tânăr şi timid făcea glume la Etno TV, iar o sumedenie de artişti de muzică populară erau în jurul său, fără a înţelege când, dacă şi cum să aplaude. Momentul e antologic şi se vede mai jos.

Cristi face parte din aşa numitul val 2 al comediei din ţara noastră, făcând parte din trupa Aristocraţii cu Radu Isac, Sorin Parcălab, Raul Gheba şi Andy Daniluc. Aceştia puteau fi văzuţi la clubul Comics în ultimii ani, dar mai puţin pe durata pandemiei. Umoristul a avut în paralel 6 ani şi o slujbă şi cariera de standup, făcând-o pe aceasta din urmă doar de plăcere. S-a remarcat printr-un stil mai puţin narativ şi mai degrabă "deadpan", livrând momente comice din viaţa sa într-un stil mucalit.