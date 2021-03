Muzicieni din întreaga lume au protestat în fața sediilor Spotify

Numeroși muzicieni și lucrători din industria muzicală au ieșit în stradă pentru a atrage atenția asupra campaniei "Justice at Spotify". Găsești în articol mai multe detalii despre această inițiativă.

Protestele au fost menite să atragă atenția asupra unor cerințe cum ar fi plata artiștilor cu un cent pe stream (Spotify plătește în prezent unor artiști doar 0,0038 dolari pe stream, care este una dintre cele mai mici sume oferite de o platformă de streaming), contracte mai transparente, un model de plată centrat mai mult pe utilizator, plătirea tuturor celor implicați în crearea muzicii și, nu în ultimul rând, încheierea "luptelor" împotriva artiștilor care nu fac decât să ducă la o situație materială din ce în ce mai proastă.

Mișcarea "Justice at Spotify" este inițiată de asociația "The Union of Musicians and Allied Workers". Demonstrațiile pașnice au avut loc în 31 de orașe din întreaga lume, artiști și alți lucrători din industrie adunându-se în SUA și Canada, America de Sud, Australia, Europa și Asia.

"Spotify a maltratat mult timp lucrătorii din muzică, iar pandemia a evidențiat acest lucru. Compania și-a triplat capitalul în timpul pandemiei, dar nu a reușit să crească plățile către artiști nici măcar cu o fracțiune de bănuț. Muzicienii din întreaga lume sunt șomeri în acest moment, în timp ce giganții tehnologiei care domină industria primesc miliarde. Muzica este muncă, iar noi cerem să fim plătiți în mod echitabil pentru acea muncă", a declarat Mary Regalado, unul dintre organizatorii protestelor.

Reprezentanții Spotify nu au făcut momentan niciun comentariu la adresa protestelor. Serviciul de streaming s-a ocupat în ultima vreme de anumite ajustări la caracteristicile deja existente. Una dintre cele mai recente este abonamentul HiFi, care aduce streaming muzical de o calitate mai înaltă.