Royal Blood a lansat un nou single, numit "Limbo", care începe nervos ca o piesă Muse, dar sfârşeşte prin a fi cel mai catchy track disco din ultima vreme. Noua piesă va avea premiera în cadrul unui eventiment virtual în jocul Roblox. Avem detalii despre concert, dar şi despre noul album al britanicillor în articol.

"Limbo" este al treilea single al trupei Royal Blood de pe viitorul album, "Typhoons". De pe acelaşi LP am putut asculta piesa titulară în ianuarie, când a apărut şi clipul său oficial, cu efecte spectaculoase ce simulau o tornadă. Pe final de 2020 apărea şi piesa "Trouble's Coming", cu influenţe electro. "Limbo" este interesant pentru că începe cu un vibe de Dead Mau5 sau poate Le Castlevania, pentru a aluneca în nişte riff-uri muşcătoare şi o percuţie de o precizie matematică. Ceea ce începuse în forţă se îmblânzeşte şi devine dansabil după 50 de secunde.

Se aprinde stroboscopul şi te poţi imagina dansând pe acest single care îţi rămâne în creier, printr-un refren uşor de ţinut minute. Pentru cei curioşi, melodia va fi interpretată live în premieră în weekend-ul 26-28 mattie în cadrul Bloxy Awards 2021, în jocul Roblox. Live stream-ul începe pe 26 martie la ora României 21:00 pe platforma Roblox. Cât despre noul album, "Typhoons" vine pe 30 aprilie prin Warner Music. Despre acest material băieţii declară următoarele:

Este fără îndoială cel mai ambiţios şi sălbatic mod în care ne-am permis să fim şi abia aşteptam să vă invităm în acest "rabbit hole" alături de noi.

Cu privire la single-ul "Typhoons" solistul a spus următoarele:

Cred că toată lumea se poate pierde în propria minte şi poate avea momente de întunecime. Eu le-am resimţit (Mike Kerr, solistul), tu le-ai resimţit, cu toţii le-am simţit. Am dorit să scriu o piesă care recunoaşte acele momente, dar să fie şi înălţătoare şi să dea putere ascultătorilor, idea de a cunoaşte că dacă treci prin asta se va sfârşi la un moment dat. Va trece.

Au trecut 4 ani de la ultimul material lansat de Royal Blood, albumul "How Did We Get to Dark" din 2017. Grupul din Brighton, Anglia este activ din 2011 şi îi include pe solistul şi basistul Mike Kerr şi pe toboşarul Ben Thatcher.