"Am respectat regulile ce ni s-au impus, fără a primi nimic în schimb"; Declarațiile marilor organizatori de festivaluri, după un an de pandemie

Reprezentanții industriilor afectate de pandemie, printre care și cea culturală și de evenimente, au mai multe nemulțumiri și spun că autoritățile au luat măsuri puține, inadecvate și întârziate, neînsoțite în prealabil de un plan de redresare și care nu vor face decât să șteargă tot progresul realizat de către toate aceste sectoare în ultimii ani.

"Am venit cu o abordare constructivă și să tragem un semnal de alarmă. Avem soluții și măsuri, dar avem nevoie de asumare. Cu siguranță a fost un an greu pentru toată lumea, cu toate acestea sunt anumite categorii care sunt efectiv restricționate de la drepturi fundamentale care sunt blocate fără alternativă și fără dialog. Suntem cât se poate de responsabili, drept dovada am fost implicați încă de la începutul pandemiei, am fost proactivi și am împrumutat logistica noastră la spitale, suntem entități responsabile și vrem să ajutăm.

Sectorul cultural a fost primul închis și suferă în continuare. Milioane de oameni care se bucură de ceea ce oferă sectorul nostru. În spate sunt sute de angajați, sute de milioane atrase în economia noastră de acest sector. Toate țările europene au venit cu măsuri de compensare pe zona culturală. Este foarte important să jucăm după aceleași reguli și să ne bazăm deciziile pe soluții științifice: teste rapide la intrare, adeverință de vaccinare, adeverință de anticorpi. Avem nevoie doar de decizii", a declarat Bogdan Buta (fondator UNTOLD) în cadrul unei conferințe de presă desfășurată în luna martie, la care au participat reprezentanți ai celor mai afectate industrii de pandemia COVID-19 - industria culturală, a ospitalității, artiștii independenți și lucrătorii din industria spectacolelor.