Johnny Depp revine în atenția fanilor într-un nou trailer al filmului "City of Lies"

La mai bine de trei ani de când a fost pus în așteptare, filmul "City of Lies" este programat în sfârșit să ajungă în anumite cinematografe și pe servicii de streaming pe 19 martie, respectiv 9 aprilie, iar un nou trailer a fost lansat. Te invităm să-l urmărești.

"City of Lies" ar fi trebuit să ajungă în cinematografe în 2018, însă proiectul a fost în așteptare din cauza unor procese ce îl aveau ca personaj principal pe Johnny Depp. Imaginea actorului nu era una foarte pozitivă la acea vreme, iar în opinia echipei de producție a filmului, cea mai bună soluție a fost amânarea lansării.

Acum, "City of Lies" se bucură de un nou trailer. Pelicula se bazează pe moartea rapperului The Notorious B.I.G. din 1997. Regizat de Brad Furman, filmul urmărește un detectiv pensionat pe nume Russell Poole (Depp) și un jurnalist (Forest Whitaker) în timp ce încearcă să descopere identitatea celor responsabili pentru morțile lui Tupac Shakur și The Notorious B.I.G. Se presupune că o serie de detalii din film au fost extrase din "LAbyrinth", o carte scrisă de Randall Sullivan, câștigător al Premiului Pulitzer.

Noul trailer începe prin stabilirea scenei morții rapperului și scoate în evidență indiferența suspectă a poliției din Los Angeles pentru acest caz. După ce a fost abordat de personajul lui Whitaker, Depp poate fi văzut cum devine interesat de crima respectivă și cei doi își încep rapid investigația. Însă, aceștia se lovesc de o serie de fundături ce vor conduce la situații tensionante.

La începutul anului trecut, The Notorious B.I.G. a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame. Tot în 2020, emblematica coroană pe care rapperul a purtat-o în timpul ședinței foto "King of New York" a fost scoasă la licitație pentru suma de 594.000 de dolari. Mai mult, cei care doresc să afle mai multe informații despre viața și cariera artistului, pot urmări pe Netflix noul documentar "Biggie: I Got a Story to Tell".

VIDEO: Trailer "City of Lies"