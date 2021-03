Viața și cariera lui Janet Jackson sunt prezentate într-un documentar ce va fi lansat anul viitor

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la lansarea primului album, Janet Jackson va ajunge în casele telespectatorilor cu un nou documentar ce va debuta în 2022. Proiectul va fi găzduit de rețelele TV Lifetime și A&E. Mai multe detalii în articol.

Intitulat "JANET", documentarul va fi lansat la începutul anului viitor și este regizat de Ben Hirsch. Din echipa de producție fac parte Randy Jackson, Rick Murray, Brie Miranda Bryant, dar și Janet Jackson. Proiectul va avea o durată de patru ore, fiind difuzat în două seri consecutive la tv.

Filmările pentru "JANET" sunt în desfășurare de trei ani. Documentul urmărește povestea de viață a artistei și evenimente importante, precum moartea din 2018 a tatălui său, Joseph. "JANET" va detalia, de asemenea, cele mai discutate momente din viața ei, inclusiv apariția din 2004 de la Super Bowl, când și-a expus din greșeală o parte din sân, declanșând controverse ce au rămas în mintea audienței mult timp. Documentul va prezenta reacțiile și emoțiile lui Janet la vestea morții fratelui ei, legendarul Michael Jackson, dar și dorința și "călătoria" de a deveni mamă.

Producătorilor li s-a acordat acces exclusiv la imagini de arhivă, videoclipuri nelansate până acum și interviuri. "JANET" face parte din peste 2.500 de ore de noi programe anunțate de rețeaua de televiziune A + E, care include 70 de ore de documentare și peste 200 de filme.

În ceea ce privește cariera muzicală, Janet Jackson anunța la începutul anului trecut compunerea unui nou album de studio, cel de-al 12-lea din carieră. Denumit "Black Diamond", materialul nu a primit momentan o dată de lansare.

Janet Jackson se află în topul celor mai bine plătiți artiști ai tuturor timpurilor, având în palmares peste 160 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Janet a fost plasată, de asmenea, pe locul 11 în topul artistelor cu cele mai multe discuri vândute în SUA, în catalogul ei de hituri fiind incluse piese precum "Nasty", "Rhythm Nation", "If", "That’s the Way Love Goes", "Together Again" și "All for You".