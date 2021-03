Adam Levine (Maroon 5) e de părere că "nu mai sunt trupe așa cum erau odată"

Adam Levine a devenit nostalgic într-o discuție recentă cu Zane Lowe, constatând cât de mult s-a schimbat scena pop în ultimii 20 de ani. Dacă în trecut industria era dominată de formații, acum artiștii solo dau tonul în topuri.

"Te uiți înapoi și e amuzant, îi arătam videoclipuri muzicale fetiței mele. Și e amuzant cum te întorci și te uiți din nou la videoclipuri vechi și asculți piese mai vechi, iar de curând i-am dat să asculte o mulțime de melodii de la Avril Lavigne. Frate, "I’m With You" e wow - îți provoacă lacrimi. E o nebunie, pentru că nu ți le amintești în acest fel, pentru că tu le-ai luat de bune, pentru că au făcut parte din adolescența ta, le auzeai mereu la radio. Dar anumite piese sunt geniale, iar atunci nu am înțeles cât de bune erau", a povestit Adam în interviul acordat lui Zane Lowe.