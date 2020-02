Janet Jackson are un nou album cu mesaj: "Mă văd ca un Diamant Negru în cea mai pură formă a sa"

La 53 de ani, Janet Jackson se pregătește să lanseze un nou album de studio și să plece într-un turneu mondial. Discul se numește "Black Diamond" și este reprezentativ pentru tăria de caracter a artistei.

La 5 ani de la apariția discului "Unbreakable", Janet Jackson revine cu cel de-al 12-lea material de studio. Noul album "Black Diamond" are un mesaj similar cu cel anterior, artista exploatând aceeași idee printr-o nouă metaforă.

"Diamantele negre sunt cele mai dure dintre toate diamantele, cel mai greu de tăiat. Asta înseamnă că e greu să le rănești sau să le distrugi. Am îndurat multe lucruri. Mă văd ca un Diamant Negru în cea mai pură formă a sa. Sunt asemenea unei pietre, am marginile aspre, dar continui să merg înainte. Vreau să vă arăt forța mea și să v-o împărtășesc și vouă", a explicat Janet Jackson pe pagina sa de Instagram.

Janet Jackson a trecut în ultimii ani prin evenimente extrem de încărcate din punct de vedere emoțional. Artista a născut primul ei copil la vârsta de 50 de ani, la doar câteva luni după divorțând de soțul ei, Wissam Al Mana. Titlul noului ei album este inspirat, cel mai probabil, de aceste experiențe din viața sa intimă.

Data de lansare a noului album "Black Diamond" nu a fost anunțată, artista lucrând încă la acest disc. Se știu însă primele date ale viitorului ei turneu mondial. Acesta va debuta pe 24 iunie, în Miami, ulterior urmând a fi anunțate și datele concertelor din Europa.

Janet Jackson se află în topul celor mai bine plătiți artiști ai tuturor timpurilor, având în palmares peste 160 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Janet a fost plasată, de asmenea, pe locul 11 în topul artistelor cu cele mai multe discuri vândute în SUA, în catalogul ei de hituri fiind incluse piese precum "Nasty", "Rhythm Nation", "If", "That’s the Way Love Goes", "Together Again" și "All for You".