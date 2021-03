Fostul bodyguard al lui Kanye West vrea să facă dezvăluiri despre artist într-un viitor documentar

Stanulis a lucrat cu West în 2016 și a fost în preajma lui în unele dintre cele mai "interesante" momente, inclusiv participarea la Saturday Night Live, unde a făcut niște comentarii dure în culisele show-ului, plus evenimente precum New York Fashion Week și Met Gala.

"Două studiouri m-au abordat. Ei văd această poveste sub forma unor producții ca << 48 Hours>> sau <<Lethal Weapon>>, dar pe bune. Vine de la o sursă directă , am lucrat cu [West] de două ori", a declarat Stanulis pentru publicația Page Six.