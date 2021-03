Videoclipul piesei "Grenade" (Bruno Mars) a depășit un miliard de vizualizări pe YouTube

Bruno Mars marchează o victorie muzicală cu "Grenade". Videoclipul piesei a ajuns la 1 miliard de vizualizări pe YouTube la mai bine de un deceniu de la lansarea sa din 2010.

"Grenade" este al șaselea videoclip al lui Bruno Mars ce a atins această performanță, după "Just the Way You Are" (1,5 miliarde de vizualizări), "The Lazy Song" (2 miliarde de vizualizări), "Uptown Funk" cu Mark Ronson (4 miliarde de vizualizări), "24K Magic" (1,3 miliarde de vizualizări) și "That's What I Like" (1,8 miliarde de vizualizări).

"Grenade" se găsește pe albumul de debut al artistului, "Doo-Wops & Hooligans". Lansat inițial ca un single promoțional pe 28 septembrie 2010, a fost ulterior anunțat ca al doilea cântec extras de pe album. A ajuns pe primul loc în Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă, Marea Britanie și în Billboard Hot 100, devenind al treilea single ajuns atât în fruntea clasamentului american, cât și a celui britanic.

"Grenade" a fost nominalizată pentru înregistrarea anului, melodia anului și cea mai bună interpretare solo pop la Premiile Grammy din 2012, și certificată cu discul de diamant de către Recording Industry Association of America (RIAA).

Videoclipul muzical a fost regizat de Nabil Elderkin și lansat pe 19 noiembrie 2010. În clip, Mars descrie simbolic dragostea pe care o are pentru prietena sa prin intermediul unui pian pe care îl trage după el. Acest element este un semn al devotamentului și al sacrificiului pe care un partener ar fi dispus să îl facă pentru celălalt.