Manic Sinners, un nou supergrup românesc format din Adrian Igrișan, Ovidiu Anton și Toni Dijmărescu, lansează anul acesta albumul de debut. Trupa de hard rock melodic a semnat cu prestigioasa casă de discuri Frontiers Music, ce are în portofoliu formații precum Whitesnake, Def Leppard și Journey.

Albumul cu care Manic Sinners își va face debutul se numește "King of the Badlands" și va include 10 piese. Discul va fi mixat și masterizat de către celebrul muzician și inginer de sunet Alessandro Del Vecchio (Revolution Saints, Hardline, jorn), iar artwork-ul va fi realizat de Radu Damian, artistul grafic român care a colaborat și cu White Walls, Goodbye to Gravity și Bucium.

Manic Sinners: "Dorim să motivăm spre o carieră internațională și alte trupe din România, o țară cu o bogată tradiție în ceea ce privește muzica rock"

"King of the Badlands" va fi lansat anul acesta, prin intermediul casei de discuri Frontiers Music, recunoscută drept liderul mondial în sectorul rockului melodic. Din portofoliul Frontiers Music fac parte trupe ca Whitesnake, Def Leppard, Journey, Mr. Big, Primal Fear sau Toto.

"Este o mare realizare să lucrăm cu o casă de discuri ce are o experiență atât de vastă și suntem siguri că piesele noastre vor entuziasma pe toți cei ce iubesc rockul melodic. Totodată, dorim să motivăm spre o carieră internațională și alte trupe din România, o țară cu o bogată tradiție în ceea ce privește muzica rock, dar cu prea puțini artiști cunoscuți la nivel mondial", a declarat formația în comunicatul de presă ce anunță debutul colaborării cu Frontiers Music.

Adrian Igrișan, care în acest proiect cântă la tobe, clape și backing vocals, nu are nevoie de nicio prezentare. Ca solist vocal și chitarist al trupei Cargo a obținut toate distincțiile de care se poate bucura un artist: discuri de aur, concerte și turnee sold-out, apariții live alături de Iron Maiden, Uriah Heep sau Gillan, cariera fiindu-i încununată de ridicarea în grad de Cavaler, odată cu primirea ordinului "Meritul Cultural".

Ovidiu Anton, unul dintre cei mai buni soliști rock din România, a devenit cunoscut publicului larg în 2016, când a câștigat Selecția Națională Eurovision cu piesa "Moment of Silence". Fondator și solist al grupului Anton, el are și o carieră solo de succes, colaborând cu multe trupe și artiști autohtoni.

Chitaristul Toni Dijmărescu locuiește în Germania, unde este un apreciat muzician live și de studio, cu nenumărate concerte și producții la activ. Pe lângă activitatea desfășurată acolo, el este membru al proiectului Reșița Rocks și colaborează des cu artiști români, în acest moment el lucrând împreună cu Călin Pop (Celelalte Cuvinte) la un album solo al acestuia.