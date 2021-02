Jazz in the Park revine în 2021 cu două festivaluri, în iunie și septembrie

În 2021, Jazz in the Park se va extinde la două festivaluri, organizate în locații diferite din Cluj-Napoca. Cele două evenimente vor avea loc în iunie, respectiv septembrie, fiecare festival urmând să permită accesul unui număr limitat de oameni la concerte.

Jazz in the Park revine anul acesta cu o formulă nouă, care înglobează două festivaluri ce se vor desfășura în perioade diferite, în locuri diferite și având la bază concepte diferite: Jazz in the Park - În Tot Orașul și Jazz in the Park – În Parcul Etnografic. Ambele evenimente sunt gândite astfel încât să asigure accesul publicului la concerte, dar într-un număr restrâns de persoane și în condiții de maximă siguranță, pentru a nu se pune în pericol sănătatea participanților.

Alin Vaida, directorul Jazz in the Park: "Ne propunem să fim un exemplu de bune practici"

"Înțelegem foarte bine situația în care ne aflăm și restricțiile asupra evenimentelor. Cred că am dovedit asta prin proiectele livrate anul trecut. În același timp, în comparație cu alte festivaluri, noi avem de a-l adapta pe al nostru la aproape orice capacitate. Dacă vor fi permise concerte cu 100 de participanți, o să le organizăm cu aceeași seriozitate și interes cu care am organizat în trecut concerte cu mii de participanți. Dacă restricțiile se vor relaxa, vom fi pregătiți să ne adaptăm din nou. Trebuie să ne asumăm de pe acum că lucrăm la acest proiect pentru a avea timp suficient în a-l pune la punct, indiferent de condiții. Ne propunem să fim un exemplu de bune practici, la fel cum am fost cu toate deciziile pe care le-am luat în trecut. Însă e important atât pentru noi, cât și pentru public, artiști și parteneri, să arătăm că îndrăznim să ne gândim la ceva, că suntem dispuși să facem ceva atâta timp cât este o șansă", a precizat Alin Vaida, directorul Jazz in the Park.

În 24 - 27 iunie 2021 va avea loc Jazz in the Park – În Tot Orașul, festival ce marchează a opta ediție a Jazz in the Park și care se va desfășura în mai multe locuri din Cluj-Napoca, și nu doar în Parcul Central, ca până acum. În cele patru zile de festival, în cel puțin patru zone diferite din oraș, precum Iulius Parc, Muzeul de Artă, Aleea Stadionului sau Parcul Central, vor exista scene pentru peste 40 de concerte și evenimente speciale din festival. Conceptual, festivalul din iunie va fi orientat prin proiectele sale spre comunitatea locală și spre dezvoltarea pieței de jazz, așa cum s-a întâmplat la toate edițiile Jazz in the Park.

Jazz in the Park – În Parcul Etnografic, în schimb, va fi un festival al cărui focus va cădea pe zona experimentală a jazzului. El se va desfășura în 3-5 septembrie 2021, în Parcul Etnografic “Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Construirea festivalurilor sub această formă le permite organizatorilor nu doar să ofere un mediu sigur, lipsit de riscuri pe timp de pandemie, ci și să creeze contextul perfect de care să beneficieze toți cei care vor să asculte muzică bună sau care vor să se implice în eveniment, fie că vorbim de public, artiști, parteneri sau vendori.

În același timp, organizatorii garantează că promit doar ceea ce într-adevăr pot face, că vor fi sinceri și transparenți cu publicul și partenerii, indiferent de consecințe, și că se vor adapta rapid la orice scenariu, prielnic sau nu. Singura dorință a organizatorilor este ca publicul să ASCULTE.

Alin Vaida, directorul Jazz in the Park: "Când vom reveni la un context normal, ne dorim să funcționăm cu două evenimente în Cluj, în paralel"