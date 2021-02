byron aniversează 10 ani de la lansarea albumului "Perfect" printr-un concert online

Pe 17 februarie se împlinesc 10 ani de la lansarea albumului "Perfect", al trupei byron. Evenimentul aniversar va fi marcat printr-un concert online, ce va putea fi vizionat în toate colțurile lumii.

"Perfect" este un album de adaptări și re-orchestrări după cântece românești, mai mult sau mai puțin cunoscute, interpretate în original de artiști precum Timpuri Noi, Alexandru Andrieș, Phoenix, Celelalte Cuvinte , Ada Milea, Nicu Alifantis și mulți alții. Albumul a marcat și colaborarea inedita a trupei byron cu regizorul Nae Caranfil și este un tribut adus muzicii românești.

La 10 ani de la lansare, pe 17 februarie 2021, trupa byron va cânta albumul "Perfect" în întregime în cadrul unui concert online. Evenimentul va fi transmis în direct pe platforma Streamerse.net, începând cu ora 20.00 (ora României) și va putea fi vizionat în toate colțurile lumii.

Biletele pentru eveniment sunt disponibile pe Streamerse și în rețeaua iabilet.ro, iar cei care doresc să susțină trupa pot alege între trei categorii de bilete - la 35, 50 și 75 de lei - în sistem "pay what you want".

""Perfect" a fost un joc de la un capăt la altul, inițiat de Victor Panfilov, producătorul și inginerul de sunet cu care am lucrat în primii nouă ani, și dus apoi mai departe de fiecare dintre noi. Conceperea lui a durat mai mult decât plănuiserăm pentru că încercam să echilibrăm cât de cât mersul nostru pe sârmă și ne apucaserăm în același timp de alte două proiecte mari - piesa de teatru Nevestele vesele din Windsor (în regia regretatului Alexandru Tocilescu) și concertul Live underground, filmat în salina Turda. A fost o minune că am reușit să le ducem pe toate la capăt. Acum, că au trecut zece ani, putem să romanțăm povestea și să spunem că a fost greu, dar ne-a făcut plăcere", declară Dan Byron, solistul trupei.

VIDEO: byron - Perfect

byron cântă rock cu influențe diverse, s-au înființat în 2006 și au lansat de atunci 6 albume de studio și trei DVD-uri live. Sunt obișnuiți să cânte atât pe scene mari de festival în fața a mii de spectatori cât și wireless, neamplificat, pentru o mână de oameni, au filmat un concert în Salina Turda (la 100 de metri adâncime) pentru că era o provocare de neratat și au compus coloana sonoră pentru un serial original HBO România.

În 2014 au filmat la Teatrul Național din Cluj concertul "Electric Marching Band" cu o fanfară militară și un cor de elevi, a cărui lansare pe DVD a fost susținută printr-un scurt turneu de proiecții în cinematografe. Apoi a urmat albumul "Eternal Return", care a fost înregistrat în High Resolution la Dublin în celebrele studiouri Windmill Lane și masterizat la Londra la Abbey Road.

Cel mai recent disc, "Nouă", este un album despre noi, despre România, dedicat nouă. Un carusel muzical cu 12 piese despre emigranți dar și despre noi, cei rămași acasă. Un album despre inconștientul colectiv, despre tăceri și mersul nostru zilnic pe ață.