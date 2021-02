Greta Van Fleet a lansat piesa "Heat Above", piesă melancolică cu armonii plăcute - AUDIO

Greta Van Fleet continuă lansările de single-uri de pe viitorul abum, "The Battle At Garden's Gate". De această dată ascultăm single-ul "Heat Above", o creaţie melancolică dar jucăuşă, plină de sunete neaşteptate. E poate cea mai inedită piesă din discografia formaţiei şi o puteţi asculta în articol.

Greta Van Fleet este o trupă asemuită des cu Led Zeppelin prin prisma sound-ului său şi are piese pline de zvâc şi bătăioase, progresive şi debordând de creativitate. De această dată nu avem un sunet accelerat şi vreo bătălie celestă de povestit, ci mai degrabă o baladă melancolică pe care chitara acustică, electrică şi percuţia se îmbină pline de emoţie. "Heat Above" începe cu o orgă şi pare genul de track pe care o persoană în vârstă îşi aminteşte toată viaţa, cu suişurile şi coborâşurile sale.

Vocea lui Josh are un aer evocativ, e ca şi cum un războinic pensionat şi-ar cânta toate bătăliile în mod melodios şi blajin. Armoniile piesei mângâie urechile ascultătorilor, iar chitara acustică e perfect mulată pe linia melodică. E şi ceva foarte jucăuş şi şugubăţ, tineresc, în felul în care se înşiră vers după vers şi notă după notă. Josh atinge şi note de care nu îl bănuiam capabil.

"Heat Above" este al treilea single de pe viitorul album. "The Battle At Garden's Gate". Până acum am mai putut asculta de pe acest LP single-urile "Age of Machine", în decembrie 2020 şi "My Way, Soon" în octombrie 2020. Noul material discografic a fost produs de către Greg Kurstin, hitmakerul numărul 1 în acest moment. El a lucrat cu Paul McCartney, Foo Fighters, Adele şi mulţi alţii. Cele 12 piese noi văd lumina zilei pe 16 aprilie prin casele de discuri Lava şi Republic Records.

Noua piesă s-a auzit în premieră pe Apple Music 1 în emisiunea "The Zane Lowe Show". Tot acolo membrii trupei au acordat un interviu în care au discutat cum este să lucrezi cu un nou producător, cum au crescut în ultimii 3 ani şi cum călătoria pe tot globul i-a schimbat. Pe "The Battle At Garden's Gate" vom auzi orchestre de viori, piese de explorare şi o construcţie a unei poveştii vizuale cu fiecare piesă.

Trupa activă din anul 2012 a fost rapid îndrăgită de milioane de fani şi apreciată şi de critici. A primit un premiu Gramy şi are deja single-uri pe locul întâi în US Billboard Mainstream Rock, dar şi vânzări de milioane de unităţi.