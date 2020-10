A trecut mai bine de un an de la ultimul release Greta Van Fleet, iar "My Way, Soon" are un aer de nostalgie şi de anii '70. Single-ul a debutat prin Lava/Republic Records şi este exuberant şi plin de energie. Versurile fac aluzie la transformarea tinerilor muzicieni pe parcursul ultimilor 3 ani. Videoclipul a fost filmat, editat şi regizat tot de către muzicieni. Acest single anticipează un al doilea album pe care muzicienii îl finisează în aceste zile.

Solistul Josh Kiszka a declarat următoarele despre noul material:

Această piesă este inspirată de cei 3 ani de turnee şi ce uşi au deschis ei. Este adevărul meu, cum mă simt cu privire la călătoriile noastre, dar ştiu că reflectă şi experienţele şi schimbările de perspectivă pentru Jake, Sam şi Danny.

Rockerii din Michigan încearcă să readucă la viaţă spiritul classic rock şi hard rock din anii '60 şi '70 şi au fost consideraţi de mulţi o clonă de Led Zeppelin. Trupa a lansat "Highway Tune" în martie 2017, o piesă compusă în garajul părinţilor înainte ca tinerii să împlinească 18 ani. Melodia a devenit un uriaş hit internaţional, a urcat imediat pe locul întâi în topul Billboard Mainstream Rock Singles şi nu s-a oprit aici. A fost urmată de alte 3 single-uri pe locul întâi şi un album care a intrat în top la rândul său.

Băieţii au luat un premiu Grammy pentru "Cel mai bun album rock" ("Anthem of the Peaceful Army") şi au apărut la Saturday Night Live şi The Tonight Show. Debutul de la Coachella s-a lăsat cu o mulţime uriaşă de fani, iar turneul din ultimii 3 ani a inclus 246 de show-uri sold out. Greta Van Fleet este compusă din 4 artişti: Josh şi fratele său geamăn Jake Kiszka (chitară), fratele mai mic Sam (bas şi clape) şi Danny Wagner (prieten de familie, tobe). Ei pregăteau un album nou pentru debut în prima parte a lui 2020, dar pandemia l-a amânat.

Ultimul single lansat a fost "Always There" în 2019.