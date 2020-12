Greta Van Fleet a lansat piesa "Age of Machine"; Un nou album vine în 2021

Greta Van Fleet este o trupă din Michigan devenită celebră în ultimii ani pentru faptul că seamănă cu Led Zeppelin ca sound. În continuă evoluţie spre un sunet propriu, artiştii au lansat un nou single, "Age of Machine" şi au confirmat că pregătesc un al doilea album. Puteţi asculta piesa în articol şi afla detalii despre noul LP.

De această dată, prin lansarea piesei "Age of Machine" parcă regăsim mai multe similarităţi cu Mars Volta decât cu Led Zeppelin. Chitarele cu mult distors din fundal şi suprapunerea lor aminteşte de perioada de glorie a formaţiei mexicano-americane, care l-a avut şi pe John Frusciante colaborator la un moment dat. Nu suntem la primul single Greta Van Fleet în 2020, pentru că în octombrie am ascultat "My Way Soon", care a sosit cu un videoclip ce prezenta membrii formaţiei distrându-se la un picnic.

"Age of Machine" are un aer răzbunător, ameninţător, de cântec de război sau de pregătire pentru o bătălie. Acest single a sosit odată cu confirmarea unui nou album, "The Battle at Garden's Gate", care va sosi pe 16 aprilie 2021 prin Republic Records şi Lava. Piesa nouă include versuri despre pătrunderea tehnologiei în societate şi modul în care a alterat-o iremediabil. Solistul Josh Kiska cântă despre dependenţa de tehnologie, pe un ton întunecat şi ameninţător.

Iată ce au avut de spus membrii formaţiei despre noul album:

A fost multă evoluţie a sinelui pe parcursul compoziţiei acestui album, provocată de experienţele pe care le-am avut, experienţe pe care le-am avut cu toţii, deci a avut loc multă contemplare. Reflectă mult lumea pe care am văzut-o şi reflectă şi mult adevăr personal. Ceea ce solistul Josh face foarte bine cu versurile este să spună povesti antice cu aplicare contemporană Ne-am dat seama că atunci când am crescut am fost adăpostiţi de multe lucruri şi nu eram conştienţi de acele lucruri. Am fost aruncaţi în lumea asta mare şi a fost un pic de şoc cultural la început. Dar pe măsură ce am început să călătorim mai mult, să cunoaştem oameni noi şi diferiţi şi să luăm contact cu culturi diferite, definiţia "normalului" s-a schimbat pentru noi.

"The Battle at Garden's Gate" a fost înregistrat în Los Angeles alături de producătorul Greg Kurstin, cunoscut pentru colaborări cu Foo Fighters şi Paul McCartney. Formaţia Greta van Fleet este activă din 2012 şi a avut deja câteva single-uri pe locul întâi în topul Billboard Rock. EP-ul "From the Fires" a câştigat premiul Grammy în 2019 pentru "Cel mai bun album rock".