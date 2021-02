"Heat Above" a fost compusă de membrii trupei Greta Van Fleet și vorbește despre ascensiunea colectivă către stele. Piesa concentrează un mesaj poetic prin care băieții încearcă să scoată în evidență puterea dragostei și armoniei. "Heat Above" este însoțită de un videoclip regizat de Matthew Daniel Siskin, ce completează estetic versurile piesei.

"Heat Above" este cel de-al treilea single de pe albumul "The Battle At Garden's Gate", ce va fi lansat pe 16 aprilie. Până Greta Van Fleet a lansat de pe acest LP single-urile "Age of Machine", în decembrie 2020 şi "My Way, Soon" în octombrie 2020. Noul material discografic a fost produs de Greg Kurstin, cunoscut pentru colaborări cu Paul McCartney, Foo Fighters sau Adele.

Tracklist "The Battle At Garden's Gate":

Heat Above My Way, Soon Broken Bells Built By Nations Age of Machine Tears of Rain Stardust Chords Light My Love Caravel The Barbarians Trip the Light Fantastic The Weight of Dreams

Greta Van Fleet a luat naștere în 2012 și a bifat numeroase reușite până în prezent. A primit un premiu Gramy şi are deja single-uri pe locul întâi în US Billboard Mainstream Rock, dar şi vânzări de milioane de unităţi.