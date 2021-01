Roxen crede că a găsit "piesa perfectă" pentru Eurovision 2021

Roxen a dezvăluit primele informații legate de participarea sa la Eurovision în 2021. Potrivit unui mesaj publicat pe story-ul său, artista lucrează împreună cu echipa sa la show-ul pentru concurs, indicând că au găsit "piesa perfectă".

"Știu că nu am fost foarte prezentă aici, în social media, în ultimele săptămâni...Am fost complet focalizată pe găsirea piesei perfecte pentru Eurovision 2021 și cred că am găsit-o. Eu și echipa mea am investit atât de multă iubire, efort și muncă în toate lucrurile pe care le pregătim și tot ce pot să vă spun este că sunt binecuvântată cu cei mai grozavi oameni. Vă mulțumesc!", a spus Roxen.