Ariana Grande s-a logodit cu Dalton Gomez - POZE

Ariana Grande intră în 2021 alături de Dalton Gomez, noul ei partener de viață. Artista a anunțat că s-a logodit, publicând fotografii atât cu viitorul ei soț, cât și cu inelul de logodnă.

Ariana Grande a împărtășit publicului un eveniment extrem de fericit din viața sa. Artista a fost cerută de soție de iubitul ei, Dalton Gomez. Potrivit unei surse interne, cei doi au stat împreună în izolare, în locuința din Los Angeles a artistei. Dalton este agentul imobiliar al Arianei, cei doi începând o relație în luna ianuarie, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei.

"N-ar putea fi mai fericiți de atât, sunt pur și simplu atât de entuziasmați. Este o perioadă euforică pentru ei, ambele perechi de părinți sunt încântate", a declarat o sursă internă pentru revista PEOPLE.

Ariana a făcut anunțul pe pagina sa de Instragram, publicând o serie de fotografii cu ea și Dalton, dar și cu inelul de logodnă. "Pentru totdeauna și încă niște ani" a fost mesajul cu care Ariana a completat colajul de poze.

POZE: Ariana Grande alături de viitorul ei soț, Dalton Gomez & inelul de logodnă primit

"Felicitări acestor două suflete extraordinare. Ari, te iubim și suntem extrem de fericiți pentru tine. Dalton, ești un tip norocos", a comentat managerul Arianei, Scooter Braun.

Ariana a fost logodită în urmă cu doi ani cu actorul și comediantul Pete Davidson. Relația lor s-a încheiat în octombrie 2018, de atunci Ariana păstrându-și viața intimă departe de ochii presei.

"Ariana nu vrea să-și mai expună public viața amoroasă, așa că vrea să pătreze această relație cât mai privată, dar să știți că pare foarte fericită alături de Dalton", declara o sursă internă pentru revista People în luna martie.

Ariana a ținut secretă această relație până în luna mai, când a apărut alături de Dalton în videoclipul piesei "Stuck with U", lansat împreună cu Justin Bieber. Artista a oficializat anunțul în iunie, când a publicat pe Instagram prima sa poză alături de Dalton Gomez.

2020 a fost un an bun pentru Ariana Grande și din punct de vedere profesional. Artista a lansat pe final de octombrie albumul "Positions", ce a debutat pe prima poziție în top Billboard, astăzi având premiera pe Netflix noul ei documentar, "Excuse Me, I Love You".