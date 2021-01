Trupa Take That s-ar putea reuni în formula originală, crede muzicianul Gary Barlow

După 30 de ani, "vechea" Take That ar putea reveni în atenția fanilor. Gary Barlow crede că celebra formație a anilor '90, din care a făcut parte el și Robbie Williams, se va reuni cu toți cei cinci membri originali. Mai multe detalii în articol.

Din 2014, Take That există în formulă de trio, avându-i în componență pe Gary Barlow, Howard Donald și Mark Owen. Una dintre cele mai îndrăgite trupe britanice a început să-și modifice din nou componența în 2010. După lansarea albumul "Progress" și a turneului de promovare a materialului, Robbie Williams a plecat pentru a doua oară din trupă, ca mai apoi Jason Orange să facă același lucru.

Potrivit publicației Mirror, Gary Barlow vede posibilă o reunire a trupei în cvintetul consacrat:

"Cred că se va întâmpla, așa cred. Asta înseamnă să fii într-o trupă. Nu știi ce se va întâmpla de la înregistrare la înregistrare și este minunat. Iar Take That este un loc foarte sigur. Este un mediu minunat. Se simte ca un refugiu. Este un loc la care te întorci după ce te-ai jucat puțin și a venit timpul să te întorci acasă".

Cronologie Take That:

Trupa s-a înființat în 1990 în Manchester. Gary, Howard, Mark, Robbie și Jason au reușit să cucerească publicul și să lanseze numeroase hit-uri, Take That începând să își construiască drumul spre succes. Robbie Williams a părăsit trupa trupă în 1995, iar cei patru membri rămași au continuat cu turneul "Nobody Else", au lansat o compilație, "Greatest Hits", dar și un ultim single, "How Deep Is Your Love" (cover Bee Gees), înainte de a se despărți în 1996.

În 2005, după filmarea documentarului "Take That: For The Record", Take That s-a reunit fără Robbie. Muzicianul a revenit, însă, în trupă în 2010, pentru realizarea albumului "Progress". Discul a debutat pe prima poziție în topul UK Albums Chart și European Top 100 Albums.

Deși a părăsit pentru a doua oară formația la scurt timp după finalizarea turneului de promovare a albumului "Progress", Robbie a mai cântat ocazional cu Take That. Cel mai recent eveniment de reunire a avut loc pe 29 mai 2020. Robbie, Gary, Mark și Howard au susținut un concert online caritabil, de strângere de fonduri pentru echipele de logistică din spatele concertelor pe perioada pandemiei de coronavirus.