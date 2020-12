După ce am aflat cei mai ascultaţi artişti din 2020 pe Spotify, e momentul să descoperim şi care sunt cele mai fredonate piese din acest an. Google şi Billboard au publicat o listă cu cele mai fredonate 100 de piese spre asistentul Google Assistant în 2020 pentru ca ele să fie identificate. Piesele din top sunt previzibile şi le aflaţi în articol.

Google a lansat în octombrie funcţia "Hum to search", care îţi permite să fredonezi o piesă pentru a afla numele său. Poţi fredona bucăţi de melodie, cânta doar linia melodică sau chiar să fluieri piesa respectivă spre microfonul telefonului tău. Poţi apăsa pe microfonul din aplicaţia Google de pe iOS şi Android şi să spui "What's this song", urmat de partea fredonată de tine. E nevoie de 10-15 secunde de înregistrare pentru ca rezultatele Google Search să apară.

Lista va include artwork, numele artistului şi un procentaj cu potrivirea între ce ai cântat şi melodia reală. Hum to Search funcţionează în Google Assistant prin comanda "Hey Google, what's this song?". Funcţia e disponibilă doar în engleză pe iOS şi în peste 20 de limbi pe Android. E totul pe bază de machine learning şi algoritmi antrenaţi să recunoască linii melodice. Secvenţele sunt comparate cu mii de piese din toată lumea şi sunt identificate potrivirile.

Şi acum să revenim la statistici pe 2020. Conform Google funcţia Hum to Search e acum capabilă să recunoască peste 500.000 de piese, indiferent că le fredonezi, fluieri sau cânţi. Pentru a face publică lista cu cele mai căutate melodii, gigantul motoarelor de căutare a colaobrat cu Billboard pentru a publica un top 100 de piese. Pe locul întâi se află piesa "Old Town Road" de la Lil Nas X, care de altfel a fost şi folosită în reclama Google la acest serviciu.

Lil Nas X mai are o piesă în top, pe locul 46, "Holiday" lansată recent. Pe locul 2 se află "Never Gonna Give You Up" de la Rick Astley, legendara piesă cu care Google a inventat Rickrolling. "Dance Monkey" de la Tones and I se află pe 3, iar pe 4 este "I Hope" de Baby Barrett. Imagine Dragons e pe 5 cu "Believer". Billie Eilish nu lipseşte de pe listă, cu "Bad Guy" pe locul 12. Cei care preferă rock-ul vor găsi în clasament şi piese Queen, Deep Purple sau Blondie.

Deja au început să se strecoare şi melodii de Crăciun în top, dacă vă uitaţi de la jocul 80 în jos. Toată lista se află pe site-ul Billboard.