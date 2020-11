Sam Smith ne aduce spiritul Crăciunului cu noul său single, "The Lighthouse Keeper" - AUDIO

Sam Smith le aduce fanilor o mică bucurie înaintea sărbătorilor de iarnă și lansează "The Lighthouse Keeper, o piesă caldă precum o îmbrățișare. Te invităm să o asculți.

Piesa a fost scrisă și produsă de cântărețul, compozitorul și producătorul britanic Labrinth, care a mai colaborat cu Smith la piesa ce dă numele celui mai recent album al cântărețului, "Love Goes". În plus, Smith a gândit și a regizat un material vizual animat pentru a însoți noul său single.

"Știu că este noiembrie, dar deja simt spiritul Crăciunului și sunt mai mult decât încântat să vă transmit că noul meu cântec, <<The Lighthouse Keeper>> a fost lansat. Este o piesă <<crăciunistică>> de dragoste, pe care am fost inspirat să o compun în urmă cu câteva luni, așa că sper că o să vă introducă în atmosfera specifică de Crăciun", a scris Sam Smith pe pagina sa de Instagram.

AUDIO: Sam Smith - The Lighthouse Keeper

La sfârșitul lunii octombrie, Smith a lansat cel de-al treilea album de studio, "Love Goes". Discul ar fi trebuit să apară pe piață în iunie, cu titlul "To Die For", însă a fost redenumit de Sam Smith și reprogramat pentru lansare pe 30 octombrie. Acest material vine după "The Thrill of It All" (2017), album ce s-a plasat pe prima poziție în topul american Billboard 200. De pe acest album au fost promovate piese ca "One Last Song" și "Pray".

Tracklist Sam Smith - "Love Goes":

Young Diamonds Another One My Oasis (feat. Burna Boy) So Serious Dance (‘Til You Love Someone Else) For the Lover That I Lost Breaking Hearts Forgive Myself Love Goes (feat. Labrinth) Kids Again

BONUS TRACKS