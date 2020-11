Inna anunță un nou album, ce ar putea include o colaborare cu Antonia - VIDEO

Inna a amânat lansarea EP-ului Dance Queen's House, ce ar fi trebuit să apară astăzi, dar le-a dat fanilor o veste bună: va fi lansat un nou album. Acesta va fi mixat și masterizat în decursul săptămânii următoare, discul fiind planificat să apară vineri, pe 27 noiembrie. Totodată, artista a fost extrem de entuziasmată să o aibă invitată în Dance Queen's House pe Antonia, spunându-ne că "this is a big thing".

"Hey, it's a new day! Astăzi suntem tot în casă și avem invitați speciali: vine Antonia. This is a big thing. (...). Am pregătit foaaarte multe piese, nici măcar nu știu care e preferata mea. Nu ne-am așteptat niciodată să ne iasă atât de multe piese într-un timp atât de scurt, așa că am două vești pentru voi astăzi: una mai bună și una mai puțin bună.

O să încep cu vestea bună și anume că nu vom lansa un EP, vom lansa un album. Asta înseamnă mai multă muzică.

Vestea mai puțin bună este că nu va fi gata până pe 20, adică vineri. O să ne mai trebuiască încă o săptămână să lucrăm la toată muzica pe care am făcut-o. Promit că pe 27 tot albumul va fi lansat", ne spune Inna în cel mai recent daily vlog al său.