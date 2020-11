Pepe a susținut un concert online împreună cu LORA - VIDEO

În ultimele luni, de când situația concertelor s-a schimbat dramatic, Pepe s-a gândit la alternative pentru a le menține interesul fanilor. Cântărețul a susținut o serie de evenimente online. Momente muzicale, conversații interesante și invitați speciali, toate acestea l-au făcut pe Pepe să rămână în atenția publicului. Cel mai recent eveniment virtual găzduit de Pepe a avut loc ieri, de Sfinții Mihail și Gavril, iar invitata specială a fost nimeni alta decât LORA.

"Astăzi voi cânta alături de colega mea scumpă și dragă, talentată și plină de iubire, cu care am și jurizat la viața mea, cu care am cântat de multe ori și atât de mult îmi place cum cântă...Țin să vă anunț că are una dintre cele mai sexy voci pe care le-am auzit vreodată. În seara asta vreau să vă cântăm cele mai frumoase piese ale noastre și să iasă un eveniment plin de pasiune", a spus Pepe.