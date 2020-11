Urmărește-o pe Ilinca Dinu, fina Angelei Similea, la X Factor 2020 - VIDEO

Cel de-al 11-lea episod al show-ului X Factor a fost deschis de Ilinca Dinu, concurenta în vârstă de 14 ani care i-a cucerit pe jurați. Urmărește momentul muzical al tinerei.

Ilinca are 14 ani și este din București. Concurenta a mărturisit că îi place să fie diferită, și spre deosebire de alte adolescente, Ilinca a spus că poartă mai mereu fuste și tocuri și trebuie să fie mereu îmbrăcată frumos, indiferent de locul în care trebuie să ajungă. Dincolo de aspectul fizic care este important pentru un viitor artist, Ilinca este pasionată de muzică de la o vârstă fragedă, impulsionată fiind și de nașa sa, cunoscuta Angela Similea.

Concurenta a dezvăluit că un moment extrem de important în ceea ce privește muzica l-a reprezentat participarea la concursul New Wave din Rusia în 2016. Atunci și-a dat seama că munca ei a dat roade, mai ales după ce a avut o prestație în fața a 10 000 de oameni și s-a numărat printre cei 15 copii aleși dintre miile de participanți.

La X Factor, Ilinca a interpretat piesa "Am I The One" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA, primiți de la Ștefan, Loredana și Delia.

"Ilinca, ai cântat cu pasiune. Tu ai o voce puternică, și piesa nu e deloc ușoară. Chiar dacă piesa originală este cântată pe stilul ăsta, puteai să faci mici excepții și să încerci să o aduci mai mult în lumea ta, pe vocea ta. În rest, mi-a plăcut", a sfătuit-o Loredana.

Delia i-a spus concurentei să nu se streseze prea tare să atingă anumite note, să fie mai relaxată și creativă.

"Pentru vârsta ta, ai un super potențial. O voce ca a ta nu poate sta acasă, deci răspunsul meu este DA!", a spus Ștefan Bănică.

VIDEO: Ilinca Dinu la audițiile de la X Factor 2020