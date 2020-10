Urmărește-l pe Ewan McGregor cântând "Endlessly" de la Muse - VIDEO

Aflat în Bolivia, Ewan McGregor a cumpărat o chitară și s-a hotărât să o testeze în văzul publicului. Actorul scoțian s-a filmat cântând un cover după piesa "Endlessly", de la Muse.

Ewan McGregor și-a impresionat fanii cu talentul său muzical. Actorul a publicat pe Instagram un fragment dintr-un cover Muse, ca parte a documentarului pe care îl filmează în prezent, "Long Way Up". Acesta este difuzat de Apple TV+ și este o continuare a altor două documentare, "Long Way Down" și "Long Way Round", în care McGregor și realizatorul TV Charley Boorman călătoresc împreună pe motociclete.

Primul episod al noii serii "Long Way Up" a fost difuzat în septembrie și include acest fragment cu Ewan McGregor interpretând "Endlessly" de la Muse.

"Făcută manual, aici, în Bolivia. Gâtul este foarte frumos, uitați ce lemn are. Am cumpărat-o și mă gândeam: <<Am cumpărat o chitară, cum o s-o aducem acasă?>>", spune Ewan, întrebarea fiind justificată, considerând că cei doi se plimbă cu motocicletele, fără un portbagaj la îndemână.

VIDEO: Ewan McGregor cântă un fragment din piesa "Endlessly" de la Muse

Acest cover a ajuns și la urechile membrilor Muse, care i-au transmis lui Ewan că "le-a plăcut la nebunie să-l urmărească cântând".

Piesa "Endlessly" se regăsește pe albumul "Absolution", lansat de Muse în 2003. Spre comparație, o puteți asculta integral mai jos.

Pe lângă acest proiect pentru Apple, Ewan McGregor a confirmat de curând că se va întoarce în universul Star Wars. Acesta îl va interpreta din nou pe Obi-Wan Kenobi într-un serial conceput pentru TV. Actorul nu l-a mai portretizat pe Obi-Wan din 2005, când Anakin devenea Darth Vader în "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith".

Matt Bellamy de la Muse a anunțat, de asemenea, că lucrează la un nou album al formației.