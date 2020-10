Ascultă noul single AC/DC, "Shot In The Dark", primul de pe albumul "POWER UP" - AUDIO

După o îndelungată absență, AC/DC a reintrat pe scena muzicală, iar piesa "Shot In The Dark" este acea tărie accesibilă și minorilor. Formația a lansat primul single de pe noul album "POWER UP", dezvăluind totodată tracklistul discului și data lansării.

Teaserele s-au ținut lanț în ultimele zile, construind un suspans pe măsura unei trupe de liga AC/DC. Nu s-a știut de la bun început că e vorba de un album, dar fanii au intuit destul de repede că formația are în tolbă mai mult decât o piesă nouă. Și nu s-au înșelat, pentru că "Shot In The Dark", lansat astăzi, 7 octombrie, este doar primul single de pe albumul confirmat cu titlul "POWER UP". Formația a început să lucreze la acest album în 2018, iar rezultatul este un material pe gustul oricărui fan înrăit AC/DC. Cât despre "Shot In The Dark", acesta nu este decât mesagerul a ceea ce va urma. "Este un single puternic de pe un album rock de impact. O să poți să-l asculți și să-ți dai seama imediat că e AC/DC. Iar asta e ceva ce ne-am propus mereu să facem", a declarat Angus Young pentru NME. AUDIO: AC/DC - "Shot In The Dark" Angus a detaliat și cum a luat naștere noul album "POWER UP". Multe dintre riff-uri i-au aparținut lui Malcolm Young, Angus confirmând astfel declarațiile inginerului de sunet Mike Fraser. "Ne-am reîntâlnit în 2018 și am lucrat la o mulțime de idei pe care Malcolm și eu le-am avut de-a lungul anilor. Erau piese AC/DC la care nu apucaserăm să lucrăm și a fost grozav când toată lumea a acceptat să facă parte din asta. Am reușit să recuperăm ceea ce publicul recunoștea a fi AC/DC încă din 1980, când Bon Scott a murit." Albumul "POWER UP" conține 12 piese noi. Discul va fi lansat anul acesta, pe 13 noiembrie. Tracklist AC/DC - POWER UP: ‘Realize’ ‘Rejection’ ‘Shot In The Dark’ ‘Through The Mists Of Time’ ‘Kick You When You’re Down’ ‘Witch’s Spell’ ‘Demon Fire’ ‘Wild Reputation’ ‘No Man’s Land’ ‘Systems Down’ ‘Money Shot’ ‘Code Red’