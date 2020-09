Puscifer lansează piesa "The Underwhelming", anunţă un nou album lansat în octombrie

Puscifer, a treia formaţie a zeului prog rock Maynard James Keenan a lansat o nouă piesă, "The Underwhelming". Odată cu acest release, trupa din Arizona a anunţat şi un album, care va sosi la finalul lunii octombrie. Avem detalii despre album în articol şi tot acolo puteţi asculta noul single.

Puscifer a lansat deja primul single de pe noul LP, "Apocalyptical" cu câteva luni în urmă, la pachet cu un videoclip oficial. În plină izolare, muzicienii adunaţi de Maynard James Keenan ne-au oferit un imn jucăuş al apocalipsei, cu un clip filmat pe străzile goale din metropole americane. De această dată auzim o piesă ceva mai sacadată, pe care backing vocal-ul Carina Round primeşte un rol mai important decât la precedenta melodie. Rezultatul, "The Underwhelming" este un space funk cu multe efecte pe vocea lui Maynard.

Aceasta picură printre sintetizatoare, cântând despre "hainele cele noi ale împăratului". Totul este completat de o chitară cu acorduri ce sună a western post apocaliptic, dar şi de clape-bas care dau greutate şi gravitate acestei piese. Melodia se va regăsi pe albumul "Existential Reckoning", care soseşte pe 30 octombrie, la fix 5 ani de la ultimul disc, "Money Shot". Ar fi una dintre puţinele dăţi când Maynard şi ai lui nu folosesc o aluzie sexuală pentru titlul unui album (vezi "Money Shot" şi "Donkey Punch the Night" sau "V Is for Vagina").

Se pare că viitorul material discografic va fi unul conceptual, centrat în jurul răpirii personajului Billy D. de către extratereştri. Acesta este preluat de fiinţele cosmice împreună cu o valiză misterioasă şi plină de secrete. Versurile piesei noi oferă indicii care ar putea duce la găsirea lui Billy D, trupa începând un soi de joc cu fanii săi. "Existential Reckoning" a fost înregistrat la Puscifer Studios în North Hollywood şi mixat de către Mat Mitchell.

Maynard James Keenan a colaborat cu Carina Round şi Greg Edwards (Failure, Autolux) pe acest LP, dar şi cu toboşarul Gunnar Olsen şi Sara Jones. Solistul Maynard James Keenan vine după o perioadă ocupată, lansând albumul "Fear Inoculum" cu trupa sa de bază TOOL în 2019. Single-ul "7empest" de pe acest disc a câştigat un premiu Grammy pentru cea mai bună reprezentaţie metal. În 2018 a doua trupă a lui Maynard, A Perfect Circle a lansat un album nou după 14 ani de pauză, "Eat the Elephant".

Toate în vreme ce solistul a scris o auto biografie, are o podgorie proprie şi multe alte business-uri şi ocupaţii.