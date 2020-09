Tavi Clonda (Adam Lambert) n-a putut fi oprit de Putin & Obama la "Te cunosc de undeva!"

Tavi Clonda a câștigat episodul "Te cunosc de undeva!" din 19 septembrie cu transformarea în Adam Lambert, luptând cu președinții Putin și Obama, puși în scenă de Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu. Vezi clipurile video cu cele 8 transformări!

"Te cunosc de undeva!" a continuat la Antena 1 în seara de 19 septembrie 2020 cu al doilea episod de transformări din sezonul #15. Tavi Clonda a câștigat în rolul lui Adam Lambert - asociat ca solist trupei Queen - cu piesa "Don't Stop Me Now" (vezi video mai jos). La finalul jurizării, Tavi a primit 5 puncte din partea trupei de acompaniament The Colours, învingând un duo prezidențial.

Președinții Putin și Obama au fost sarea și piperul emisiunii, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu punându-i în scenă printr-un "Blueberry Hill" cu accent rusesc, respectiv, un "Sweet Home Chicago" amprentat cu entertainment pur american. Cei doi au făcut uz de prerogativele administrative, apelând chiar la linia scurtă cu telefonul roșu. N-au reușit să influențeze votul, dar au condimentat replicile tradiționale dintre concurenți, după interpretare.

Seara a adus 4 roluri în travesti (Toto, Marcel Pavel, AMI și Jojo), Patricia Kaas fiind cea mai interesantă interpretare, Toto Dumitrescu depășindu-și provocarea în ciuda dificultăților vocale. După ce a câștigat săptămâna trecută, Jojo a interpretat "Vals" în stilul lui Smiley, dar fără să-și înlăture timbrul gutural și fără ajutorului unei asemănări fizice.

Adriana Trandafir și Romică Țociu au oferit cel mai comic moment, dificultatea sarcinii lor fiind mascată de o parodie amuzantă.

Clasamentul celei de-a doua ediții "Te cunosc de undeva!" #15

Tavi Clonda - Adam Lambert ("Don't Stop Me Now") - 59 de puncte Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu - Vladimir Putin & Barack Obama ("Blueberry Hill / Sweet Home Chicago") - 53 de puncte Toto Dumitrescu - Patricia Kaas ("Kabaret") - 40 de puncte Monica Anghel & Marcel Pavel - Cornelia Catanga & Romica Puceanu ("Florăresele") - 36 de puncte

Romică Țociu & Adriana Trandafir - Andra & Tiger One ("Vreau sărutarea ta") - 36 de puncte Adda - Becky G ("Mala Santa") - 34 de puncte AMI - Killa Fonic ("Miami Bici") - 30 de puncte Jojo - Smiley ("Vals") - 29 de puncte

Echipele Monica Anghel & Marcel Pavel și Romică Țociu & Adriana Trandafir au fost la egalitate de puncte. Câștigătorul serii a fost decis de band-ul The Colours, care i-a acordat 5 puncte lui Tavi.

Tavi Clonda - Adam Lambert ("Don't Stop Me Now")

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu - Vladimir Putin & Barack Obama ("Blueberry Hill / Sweet Home Chicago")

Toto Dumitrescu - Patricia Kaas ("Kabaret")

Romică Țociu & Adriana Trandafir - Andra & Tiger One ("Vreau sărutarea ta")

Monica Anghel și Marcel Pavel - Cornelia Catanga & Romica Puceanu ("Florăresele")

Adda - Becky G ("Mala Santa")

AMI - Killa Fonic ("Miami Bici")

Jojo - Smiley ("Vals")

Transformările următorului episod (#3), conform ruletei: