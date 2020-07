Fiica lui Ozzy Osbourne, Aimee a lansat o nouă piesă, "Shared Something With the Night" - VIDEO

Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, pe numele său Aimee Osbourne a lansat o nouă melodie alături de trupa ARO Project, a cărei solistă este. Este un track rock alternativ, care integrează şi câteva elemente de trip-hop. Puteţi asculta piesa şi viziona clipul său în articol.

Aimee Osbourne este cea mai mare fiică a lui Ozzy şi Sharon şi a partajat recent cel mai nou clip al trupei ARO Project, difuzat în exclusivitate de revista Rolling Stone. Numele trupei ARO vine de la iniţialele artistei (Aimee Rachel Osbourne). Noul său videoclip a fost regizat de către Jon Danovic, iar single-ul începe cu o secţiune orchestrală, urmată de o bucată electronică cu vibe de trip-hop şi o voce cu mult ecou. De pe piesă nu lipsesc chitarele cu "zid de distors", în vreme ce fiica lui Ozzy cântă despre problemele în dragoste.

Aimee a declarat următoarele despre noul track:

Această piesă este ca un cântec de leagăn My Bloody Valentine pentru cei chinuiţi din punct de vedere romantic, care au probleme cu somnul. Am compus-o după ce am locuit la New York şi m-am simţit singură şi pierdută. Nu mă conectasem complet cu cine eram şi cu ce însemna asta încă. Eram prea axată pe rezultatul aprobării unei alte persoane pentru a îmi stabili valoarea proprie. Această piesă ciudată a fost o modalitate de a mă exterioriza cu privire la disconfortul acelei perioade.

"Shared Something With the Night" sună ca o creaţie a lui Chelsea Wolfe, dar mai puţin întunecată, demonică şi inspirată de vampirism. Aimee a compus piesa alături de Jack Dragonetti şi o va include pe viitorul album ARO, "Vacare Adamare". Acesta va sosi în următoarele luni. Muziciana a lansat prima sa piesă în 2015, deci e încă nouă în industria muzicală. Aimee s-a ferit de lumina reflectoarelor pe parcursul vieţii sale, refuzând să participe la reality show-ul MTV "The Osbournes" la începutul anilor 2000.

Multă vreme publicul a crezut că singurii copii ai lui Ozzy şi Sharon sunt Jack şi Kelly. Vom urmări cu atenţie cariera fiicei "Prinţului Întunericului", pentru că pare promiţătoare tânăra de 36 de ani.