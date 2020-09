Dirty Shirt aniversează 25 de ani printr-un concert special, la Arenele Romane din București

Pe scena Arenelor Romane vor urca 15 artiști (Dirty Shirt + invitați), iar formația, alături de cei prezenți, vor face o incursiune și vor cânta împreună cele mai reprezentative piese din discografia Dirty Shirt.

"Planul era să facem toamna aceasta un turneu aniversar Dirty Shirt 25 de ani, cu o super producție, însă în momentul actual pare imposibilă organizarea unui turneu de o asemenea anvergura. Evident, ne e tare dor de un concert și ne dorim mult, în ciuda unui an teribil, să sărbătorim acest eveniment împreună. În același timp, e foarte important să putem asigura toate condițiile necesare pentru siguranța publicului nostru. De aceea, am ales să organizăm un eveniment special la Arenele Romane din București, singurul concert open air Dirty Shirt din acest an și probabil ultimul din 2020. Vă așteptam cu mare drag!", a declarat Mihai Tivadar, leaderul formației Dirty Shirt.