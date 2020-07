Billie Eilish ar fi putut ajunge la terapie din cauza unui videoclip de-al lui Justin Bieber

Fană înrăită a lui Justin Bieber, Billie Eilish a suferit enorm când idolul ei a lansat un anume videoclip. Impactul emoțional a fost atât de puternic, încât mama artistei a luat în considerare chiar și varianta de a o duce pe Billie la terapie.

Cel mai recent episod din show-ul Me & My Dad Radio de pe Apple Music, ale cărui gazde sunt Billie Eilish și tatăl ei, a adus în discuție obsesia pe care tânăra artistă o are pentru Justin Bieber și muzica lui.

Invitata specială a acestui episod a fost Maggie Eilish, care a povestit cu acest prilej despre un moment în care această pasiune a fiicei sale a atins apogeul. Mama lui Billie și-a amintit cu câtă nerăbdare a așteptat aceasta lansarea clipului "As Long As You Love Me".

"Îmi amintesc de acest moment foarte bine și de Billie vorbind despre el și fiind extrem de entuziasmată că urma să fie lansat și apoi mi-o amintesc plângând și tot plângând. Toată lumea știe despre cât de înnebunită e Billie după Justin Bieber, dar piesa asta a contribuit mult la această obsesie", a povestit Maggie.

Billie a confirmat spusele mamei ei, amintindu-și cât de puternic a fost afectată.

"Mă uitam la videoclipul piesei și plângeam fără oprire."

Maggie a mărturisit apoi, mai în glumă, mai în serios, că s-a gândit la momentul respectiv (în 2012) să o ducă pe Billie la un psiholog pentru câteva ședințe.

"Vreau să spun că am luat în considerare ideea de a te duce la terapie, pentru că erai atât de afectată de acel videoclip cu Justin Bieber."

VIDEO: Justin Bieber - "As Long As You Love Me"

Billie Eilish a avut ocazia de a-l întâlni pe Justin Bieber în 2019, la Coachella, ulterior fiind lansată și o piesă în colaborare. Piesa "Bad Guy" a căpătat în 2019 o nouă versiune, ce-l are ca invitat pe Justin. Acesta a adăugat melodiei originale câteva versuri noi, cântate în stil propriu. Puteți asculta acest remix într-un articol anterior.