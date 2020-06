Roxen, reprezentanta României la Eurovision, a fost șantajată și abuzată de fostul iubit

Larisa Roxana Giurgiu, cunoscută publicului sub pseudonimul Roxen, a trecut printr-o experiență de cuplu marcantă. Artista în vârstă de 20 de ani a declarat pentru PRO TV că a fost "abuzată emoțional și șantajată" de fostul iubit. Pentru a pune capăt acestei situații neplăcute, a hotărât să depună plângere la poliție, obținând ulterior un ordin de protecție.

"Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice. Am fost abuzata emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problemă care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare", a declarat Roxen pentru PRO TV.