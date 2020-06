Duffy lansează piesa "River In the Sky", muzică pentru zile mai bune - AUDIO

Duffy a lipsit din lumina reflectoarelor aproape un deceniu, artista trecând prin traume şi momente grele, dar a găsit curajul de a reveni cu muzică nouă. Artista a lansat recent piesa "River In the Sky", un track care a avut premiera la BBC Radio 2 şi pe care îl puteţi asculta în articol via Instagram.

Motivul pentru care Duffy nu a mai dorit să fie în atenţia publicului a fost faptul că a fost violată şi drogată, dar şi ţinută captivă pe parcursul a câteva zile. Recuperarea în urma acestor traume a fost extrem de grea, iar Duffy a trebuit să îşi reconstruiască psihicul. Artista a lansat ultimul album în 2010, pe numele său "Endlessly", înainte de a dispărea din viaţa publică. Singura sa apariţie însemnată a fost cea din filmul "Legend" cu Tom Hardy în 2015, pentru care a compus 3 piese. Artista galeză de 35 de ani, pe numele său complet Aimee Anne Duffy cântă pe noul track "River In the Sky" despre "frica de întuneric", dar şi despre o prezenţă care o vizitează noaptea şi o acoperă protector, învăţând-o să treacă peste durere. În refren muziciana se întreabă de ce tot plângem, ca un râu în ceruri. Duffy ne-a mai oferit o piesă nouă în acest an, "Something Beautiful", cântată în premieră în cadrul emisiunii radio a lui Jo Whiley, în martie. Tânăra a dezvăluit iadul prin care a trecut printr-o postare pe Instagram din luna februarie, ştearsă ulterior. În aprilie ea publica un eseu pe site-ul propriu în care oferea mai multe detalii despre chinul său, despre faptul că a fost drogată într-un restaurant la ziua sa de naştere. Apoi a fost ţinută captivă în casă, agresată şi dusă într-o ţară străină de un atacator misterios, care şi-ar fi exprimat şi intenţia de a o ucide. View this post on Instagram A post shared by @duffy on Jun 18, 2020 at 3:00am PDT Duffy a început o carieră foarte promiţătoare în 2008, cu albumul de debut "Rockferry", care a fost cel mai bine vândut LP britanic din acel an, dar şi foarte bine vândut în State. Single-ul "Mercy" a răsunat la radio-urile şi TV-urile din toată lumea şi a fost auzit în nenumărate reclame, filme şi seriale. În 2009 Duffy primea premiul Grammy pentru "Cel mai bun album pop vocal", câştigând şi 3 din cele 4 premii Brit Awards la care fusese nominalizată. În 2010 şi-a făcut debutul în actorie, apărând în filmul "Patagonia".