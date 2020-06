Cum a fost la Rocanotherworld 2020, primul festival românesc desfășurat în condiții de pandemie - FOTO

După luni înghețate de pandemie, Rocanotherworld 2020 a adus vara în circuitul festivalurilor românești. Vreme de 5 zile, în perioada 24 - 28 iunie, publicul iubitor de muzică alternativă s-a bucurat de primul festival autohton de după ridicarea stării de urgență.

Într-o perioadă în care perspectiva unui festival sau a unui concert cu muzică live părea foarte îndepărtată, echipa Rocanotherworld a întreprins toate demersurile necesare pentru a face să se întâmple cea de-a cincea ediție a festivalului. Pe durata celor 5 zile, 15 artiști au urcat pe scena Rocanotherworld din zona de agrement Ciric din Iași, spre bucuria spectatorilor care au putut asista la un festival pentru prima dată în ultimele luni.

În perioada 24 - 28 iunie, publicul pasionat de muzică alternativă i-a putut vedea pe Adam's Nest, Toulouse Lautrec, Robin and the Backstabbers, Lucia, Pinholes, byron, Fine, It's Pink, EYEDROPS, Argatu, Ana Coman, Jurjak, Luna Amară, om la lună, Les Elephants Bizarres, The Mono Jacks.

Ce măsuri de siguranță au fost luate la Rocanotherworld 2020

Ediția de anul acesta a ridicat multe provocări organizatorilor, care au făcut din siguranța participanților o prioritate, menținând în același timp și spiritul festivalului viu, și experiența muzicii live cât mai puternică.

Printre măsurile de siguranță implementate s-au numărat limitarea biletelor la 500 / seară, măsurarea temperaturii la intrare, purtarea obligatorie a măștii pe toată durata evenimentului, amplasarea unor spații de stat jos bine delimitate și menținererea distanței sociale de 2 m.

Rocanotherworld 2020 a mai venit cu o premieră: biletul de participare solidar, a cărui achiziție susține artiștii care au urcat pe scena festivalului și care au concertat pro bono la edițiile anterioare.

"Nu a fost ușor să reducem un festival cu 40.000 de spectatori la 2.500"

"Cea mai mare provocare pentru noi ar fi fost să amânăm ediția de anul acesta așa că am decis să o facem să se întâmple, cu tot contextul actual, pentru publicul nostru și pentru noi deopotrivă. Desigur că nu a fost ușor să reducem un festival cu 40.000 de spectatori la 2.500, cu o singură scenă și cu trei trupe pe seară și să lăsăm deoparte aspecte ale evenimentului pe care le dezvoltasem, dar am avut nevoie cu toții să păstrăm acest timp și acest spațiu de susținere unii pentru ceilalți. Pentru noi a contat foarte mult că am putut fi alături de publicul nostru, care ne-a ajutat să facem această ediție posibilă, a venit să fie alături de noi și a înțeles necesitatea respectării regulilor", povestește Patricia Butucel, directorul festivalui.

Rocanotherworld a continuat tradiția susținerii unei cauze caritabile și în 2020

Ca în fiecare an, festivalul își continuă tradiția caritabilă chiar și după încheierea concertelor, cauza susținută în acest an fiind ajutorarea a 500 de familii din 4 sate ce aparțin de comuna Lungani cu pachete cu produse alimentare de bază, produse de curățenie și materiale sanitare necesare și obligatorii în această perioadă de pandemie.

Cum s-au simțit artiștii și publicul la Rocanotherworld 2020. Dan Byron: "Lumea s-a bucurat, noi ne-am bucurat de asemenea"

Considerând numărul încă ridicat de cazuri de infectare cu coronavirus, orizontul unui festival în România părea unul îndepărtat. Chiar și artiștii au fost surprinși să urce pe o scenă de festival atât de curând, chiar și respectând condițiile de distanțare socială. Experiența a fost, însă, fără îndoială, una îmbucurătoare.

"Nu îmi vine să cred că am cântat, căci mă așteptam să cântăm pentru prima data în toamnă sau poate la anul. Bineînțeles că festivalul a fost complet diferit de tot ce am trăit până acum, distanțarea socială presupune să se întâmple altfel lucrurile. Dar lumea s-a bucurat, noi ne-am bucurat de asemenea și ni s-a părut foarte fain", a declarat Dan Byron, solistul trupei Byron.

Rocanotherworld 2020 Les Elephants Bizarres la Rocanotherworld 2020 Doru Trăscău (The Mono Jacks) la Rocanotherworld 2020 Doru Trăscău (The Mono Jacks) la Rocanotherworld 2020 Rocanotherworld 2020 Rocanotherworld 2020 Doru Trăscău (The Mono Jacks) la Rocanotherworld 2020 Publicul la Rocanotherworld 2020 Publicul la Rocanotherworld 2020 Doru Trăscău (The Mono Jacks) la Rocanotherworld 2020

Festivalul Rocanotherworld a debutat în anul 2016 și l-a avut ca inspiratie pe Ioan Dan Niculescu (Roca) - designer, călător, DJ, gurmand, antreprenor și deschizător de suflete. Toate activitățile sunt conturate în jurul dorinței de a oferi și a principiilor pe care acesta le-a îmbrățișat de-a lungul vieții: Fii curios! Fii diferit! Fii pentru alții!

Asociatia Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.