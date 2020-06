Backyard Acoustic Season revine în 2020 la Expirat, Robin and the Backstabbers deschide sezonul cu un concert în iulie

Începând de la 1 iulie, seria de concerte open air cu artiști locali din zona alternative – Backyard Acoustic Season – se reinstalează pe terasa de la Expirat, la inițiativa Overground Music. Prima trupă din lineup-ul acestui an este Robin and the Backstabbers.

Experiența unui Backyard Acoustic Season în 2020 va fi complet altfel. Va fi cum nu s-a mai cântat până acum. Va fi doar cum poate fi mai safe în condițiile excepționale de azi și respectând tot ceea ce trebuie respectat. Va fi o experiență complet nouă, pentru public, pentru organizatori și pentru trupe. Iar concertul, așa cum va fi de acum, va fi cu adevărat intim.

Cum se va desfășura concertul Robin and the Backstabbers și implicit evenimentele Backyard Acoustic Season din 2020

Trupa va fi împărțită, la fel cum și publicul va trebui să respecte regulile de distanțare socială. Trupa va concerta fără scenă, iar membrii formației vor putea fi urmăriți în diverse locuri din terasă.

Spațiul din terasă a fost optimizat în așa fel încât toate locurile să aibă vizibilitate la cel puțin o parte din membrii trupei – de la unele dintre ele publicul va putea vedea tot, de la unele mai puțin, iar acest lucru se va reflecta în prețul biletului. Se va auzi și se va auzi bine de oriunde va fi urmărit concertul.

Publicul va putea asista la concert achiziționând un bilet cu loc la masă. Nu vor exista bilete în picioare sau fără loc. Mesele vor fi distanțate conform normelor în vigoare. Organizatorii roagă publicul insistent să nu mute mesele și scaunele.

Vor fi respectate cu strictețe orele de open doors și orele de începere și încheiere a concertului, așa că publicul este rugat să ajungă la timp, pentru a ajuta organizatorii să gestioneze în siguranță fluxul de acces, procedurile de dezinfectare și igienizare a spațiului și programul de eveniment.

Publicul este rugat să respecte toate normele în vigoare, să poarte mască și să păstreze distanța de minim 1.5 metri la acces, la bar sau în spațiile comune și să aibă grijă de cei din jur.

Mesajul organizatorilor, ce vine în întâmpinarea seriei Backyard Acoustic Season din 2020: "Prezența ta la un Backyard înseamnă mai mult, acum, decât a însemnat vreodată"

"Te rugăm să fii alături de noi. Depunem un efort comun pentru repornirea industriei live. Prezența ta la un Backyard înseamnă mai mult, acum, decât a însemnat vreodată. Vom face tot ce putem ca experiența să fie una cât mai bună în condițiile date. Și suntem siguri că pe parcurs, va fi din ce în ce mai bine."

Robin and the Backstabbers concertează pe terasa de la Expirat pe 1 iulie

Prima trupă din line-up-ul acestui an al Backyard Acoustic Season este Robin and the Backstabbers. Adunați în 2010 de către solistul și compozitorul Andrei Robin Proca după o călătorie solitară de o săptămână prin Munții Călimani, Robin and the Backstabbers își descriu muzica drept "pop melodramatic". Nu au ajuns o trupă de coveruri după albumul „Graceland" al lui Paul Simon, așa cum își imaginau la început, dar au reușit să ia pe sus scena de muzică alternativă din România cu melanjul lor de rock eclectic și versuri moderniste, criptice. De la concertele lor nu pleacă nimeni supărat.

Mult-așteptatul epilog al trilogiei Bacovia Overdrive de Robin and the Backstabbers, "Vladivostok", a fost lansat pe 30 noiembrie 2019 printr-un concert la Arenele Romane din București. De pe acest material au fost extrase piese ca "Vladivostok 2", "Tarantella (O casă, cândva)" și "M E C A N I C Ă F I N Ă".

Bilete la concertul Robin and the Backstabbers:

Biletele se vor putea achiziționa pe pachete cu locuri la masă/high chairs de 4, 3 sau 2 persoane. Organizatorii nu au momentan posibilitatea de a vinde bilete individuale, așa că publicul este încurajat să facă din Backyard-urile de azi o experiență de grup.

Biletele vor fi puse în vânzare joi, 25 iunie, la ora 10:00.

Tipuri de pachete de bilete disponibile:

SE VEDE TOT ȘI SUNTEM 4 (4 bilete și locuri la masă în zona cu vizibilitate bună)

SE VEDE TOT ȘI SUNTEM 2 (2 bilete și locuri la masă în zona cu vizibilitate bună)

NU SE VEDE CHIAR TOT ȘI SUNTEM 4 (4 bilete și locuri la masă în zona cu vizibilitate redusă)

NU SE VEDE CHIAR TOT ȘI SUNTEM 3 (3 bilete și locuri la masă în zona cu vizibilitate redusă)

Pentru detalii privind prețurile acestor pachete, accesați Agenda InfoMusic.