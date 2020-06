Filmul "Pe aripile vântului" revine pe HBO Max, însă este însoțit de o introducere explicativă

La două săptămâni după ce HBO Max a retras "Pe aripile vântului", filmul câștigător de Oscar a revenit pe platformă, de data aceasta însoțit de un disclaimer în care este abordat rasismul. Mai multe detalii în articol.

Filmul din 1939, care a câștigat zece premii Oscar, este considerat unul dintre cele mai iconice filme din istoria cinematografică americană. Cu toate acestea, în ochii unora, reprezentarea personajelor de culoare ca stereotipuri rasiale, care sunt vesele și recunoscătoare personajelor albe nu este justificată în America modernă.

Pe 10 iunie, HBO Max a anunțat că va retrage temporar "Pe aripile vântului" până când filmul va putea fi prefațat de o discuție a contextului său istoric și o anulare a prejudecăților sale etnice și rasiale. O astfel de discuție a fost adăugată acum sub forma unui prolog de patru minute cu gazda TCM și profesorul de film, Jacqueline Stewart.

"Să urmăreşti «Pe aripile vântului» poate fi incomod, chiar dureros. Totuşi, este important că filme clasice de la Hollywood ne sunt disponibile în forma originală pentru a fi vizionate şi discutate", spune Jacqueline Stewart în disclaimer.

Ea explică modul în care "Pe aripile vântului" prezintă imaginea Sudului american dinainte de Războiul Civil ca fiind una a eleganței și frumuseții, fără să recunoască brutalitățile sistemului de sclavie pe care este bazată această lume.

"Tratarea acestei lumi, prin lentila nostalgiei, neagă ororile sclaviei, precum şi moştenirea inegalităţii rasiale", a adăugat Stewart.

De asemenea, Stewart subliniază câteva puncte cheie despre istoria filmului, care sunt adesea trecute cu vederea. Pentru început, Stewart observă că filmul a atras critici din partea publicului de culoare chiar înainte de lansarea inițială în 1939. În plus, în timp ce susținătorii producției menționează adesea faptul că filmul a adus primul premiu Oscar unei persoane de culoare, Stewart amintește că actrița în discuție, Hattie McDaniel, nu avea voie să stea cu ceilalți membri ai distribuției la Oscar. Nici ea, nici colegii săi de culoare nu au fost lăsați să participe la premiera filmului din cauza legilor de segregare Jim Crow.

Alături de introducerea realizată de Jacqueline Stewart, HBO Max mai difuzează discuția "The Complicated Legacy of Gone With the Wind", care a avut loc în 2019 la TCM Classic Film Festival, moderată de scriitorul şi istoricul Donald Bogle.

"Pe aripile vântului", adaptat după romanul omonim din 1936 scris de Margaret Mitchell, a înregistrat un record de public şi a fost, în acea perioadă, filmul cu cele mai mari încasări. Cu Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel şi Olivia de Havilland în rolurile principale, acţiunea lungmetrajului are loc pe o plantaţie din afara oraşului Atlanta, după Războiul Civil American. În centru se află povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara (Leigh), fiica proprietarului plantaţiei, şi Rhett Butler (Gable).