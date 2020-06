Festivalul Rocanotherworld 2020 stă sub semnul solidarității și va ajuta sute de familii nevoiașe

Reprezentând un demers colectiv de a dărui și dorindu-și să crească atât nivelul de conștientizare a problemelor din societate, dar și implicarea comunității, festivalul va fi alături anul acesta de 500 de familii din mediile defavorizate care au nevoie de ajutor. Rocanotherworld va asigura produse esențiale, atât alimentare, cât și de igienă sanitară și personal către familii din 4 sate din comuna Lungani.

Ajutorul oferit de Rocanotherworld nu s-a oprit doar la cele 500 de familii. Încă de la începutul pandemiei, organizatorii Rocanotherworld au sprijinit cadrele medicale prin campanii de strângere de fonduri naționale, ce au venit în ajutorul liniei întâi. În urma campaniilor au fost donate echipamente medicale în valoare de 50.000 euro.

Mai mult decât un festival, Rocanotherworld este o manifestare care a debutat în anul 2016 și l-a avut ca inspiratie pe Ioan Dan Niculescu ("Roca") — designer, călător, DJ, gurmand, antreprenor și deschizător de suflete. Spiritul festivalului s-a născut de la dorința de a oferi și a principiilor pe care acesta le-a îmbrățișat de-a lungul vieții: Fii curios! Fii diferit! Fii pentru alții!

"Am învățat în toată această perioadă că, deși sunt multe nevoi, poți începe oricum și de oriunde pentru a rezolva măcar câteva dintre ele pentru că e important fiecare zâmbet a tuturor celor care au nevoie de tine. Deși s-au schimbat multe, valorile și încrederea noastră a rămas aceeași. Credem cu adevărat în spiritul #BeForOthers, necesar acum poate mai mult ca oricând, tocmai de aceea și în acest an, festivalul își va păstra latura caritabilă. De la an la an ne demonstrați că #împreună putem mai mult și mai bine. Ne înclinăm în fața inimilor voastre și vă simțim mai aproape ca oricând!", au declarat organizatorii festivalului.

Anul acesta, între 24 – 28 iunie, 15 artiști vor urca pe scena Rocanotherworld din zona de agrement Ciric din Iași, printre care: Luna Amară, Robin and the Backstabbers, Byron, The Mono Jacks, Argatu, Jurjak, EYEDROPS, Toulouse Lautrec și om la lună.

Bilete Rocanotherworld 2020:

Biletul de participare la Rocanotherworld 2020 e unul solidar, iar achiziția acestuia susține artiștii care vor urca pe scena festivalului și care în anii trecuți au concertat pro bono pentru a fi alături de cauzele promovate de Rocanotherworld. Prețurile variază între 165,71 și 414,21 de lei, în funcție de categorie.