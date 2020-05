Un nou film Star Wars va fi scris și regizat de Taika Waititi

Seria filmelor Star Wars va continua cu o nouă peliculă. Direcția firului narativ va fi dată de Taika Waititi, cineastul neozeelandez premiat anul acesta cu Oscar pentru "Jojo Rabbit".

"May the force be with you", a fost salutul cu care Disney a salutat pe 4 mai fanii Star Wars, anunțând că un nou film din populara serie va intra în producție. Taika Waititi își va pune amprenta regizorală și va lucra la scenariu împreună cu Krysty Wilson-Cairns.

Ce știm despre noul film Star Wars

În vârstă de 44 de ani, Taika Waititi s-a făcut remarcat prin filme precum "What We Do in the Shadows", blockbuster-ul "Thor: Ragnarok" și, nu în ultimul rând, "Jojo Rabbit", peliculă pentru care a primit și un premiu Oscar, în categoria "Cel mai bun scenariu adaptat". Taika semnează și regia primului sezon al seriei "The Mandalorian", primite cu mult entuziasm de către fanii Star Wars.

Krysty Wilson-Cairns, ce va scrie povestea noului film din universul Star Wars alături de Taika, a contribuit la scenariul peliculei "1917", premiate cu Oscar în trei categorii.

Filmul lui Taika Waititi nu este singura producție din lista planurilor Disney. Compania a anunțat că va fi produsă și o nouă serie Star Wars pentru Disney+, cu Leslye Headland la cârma proiectului, în calitate de scenarist și producător executiv. Acesta este cunoscut pentru seria Netflix "Russian Doll".

Momentan nu se cunosc detalii privind datele la care aceste producții vor fi lansate. Cert este că Disney are o agendă plină, în prezent lucrându-se la sezonul 2 al serialului "The Mandalorian", precum și la alte două producții Star Wars pentru TV.

Cum a fost primit "Star Wars: The Rise of Skywalker"

Ultimul film din saga Skywalker a avut premiera anul trecut, pe 20 decembrie. "Star Wars: The Rise of Skywalker" a pus punct poveștii celor mai puternici Jedi din galaxie. Filmul a generat vânzări de aproape 1.1 miliarde de dolari, însă nu s-a ridicat la așteptări, suma generată plasându-se pe ultima poziție în topul încasărilor ultimelor trei filme Star Wars produse de Disney din 2015 încoace.