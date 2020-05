Thy Veils prezintă "Next Forever", "un climat în care muzica devine indice de energie" - AUDIO

Thy Veils prezintă "Next Forever", primul single din noul capitol creativ al formației. Prin această compoziție, formația timișoreană invită publicul într-o nouă dimensiune artistică, formulată cu o intenție clară, complet diferită ca esență dar asemănătoare ca și plan de călătorie cu precedenul capitol creativ, "Neoradiant".

În contextul explorărilor Thy Veils, "Next Forever" este bucuria pe care ți-o dă gândul apropierii de casă. Este, compozițional vorbind, un dans pe care îl dobândești din inerție, în mod organic și pe care îl dezvolți în principiile libere ale bucuriei.

"Next Forever" este un climat în care muzica devine indice de energie. Individul, în ariditatea cunoașterii, devine atât ochiul, care aproape că se închide pentru a-și formula cât mai clar orizontul, cât și zarea din capătul indescifrabil al acestuia. Pentru desăvârșirea experienței, "Next Forever" aduce, ca și în cazul "Neoradiant", o serie de traduceri în diferite forme de limbaj audio-vizual, care să potrivească în ființă toate subînțelesurile acestor noi orizonturi. Alături de Neoradiant, "Next Forever" aduce noi intensități ale aceleași lumini.

AUDIO: Thy Veils - "Next Forever"

Thy Veils este o călătorie în pas cu timpurile și deseori înaintea lor. De peste 20 de ani descoperă, explorează și cartografiază sonor și vizual un întreg multivers. Experiența umană înțeleasă prin artă.

Avangardist și în același timp primordial, Thy Veils depășește granițele muzicii. Acest ansamblu sincretic reunește compozitori, instrumentiști, producători, precum și designeri, stiliști, dansatori, coregrafi, scriitori, artiști vizuali sau inovatori tech.

Pionier al muzicii ambientale, Daniel Dorobanțu fondează Thy Veils ca proiect de studio în 1995. Opt albume de studio și patru albume live mai târziu, consacră prezența românească pe cele mai importante scene artistice internaționale, de la New York la Tbilisi, via Viena și Berlin.

Între timp, a captat atenţia radiourilor de specialitate, criticilor şi presei străine. Nume rezonant pentru stilurile electronic, ambient, neoclasic şi world-fusion, Thy Veils anticipează noile orizonturi ale tehnologiei audio și ale gândirii despre evoluția societății.