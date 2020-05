Delia Matache se revanşează pentru concertul drive in amânat de pe 31 mai, ţinând 3 concerte la începutul lunii iunie. Artista va organiza un mega eveniment "Cum Era" pe 5, 6 şi 7 iunie la Verde Stop Arena. Nu va fi un eveniment drive in, ci un concert la iarbă verde cu distanţare socială. Avem detalii în articol.

Toate concertele încep de la ora 20:00, iar biletele pentru concertul de pe 5 iunie s-au epuizat deja. Cel mai ieftin bilet costă 290 de lei, iar un bilet la VIP ajunge la 490 de lei. Există şi varianta Ultra VIP de 990 lei. Concertul drive in programat de artistă pe 31 mai nu a mai putut avea loc la Romexpo din cauza regulilor impuse de autorităţi. Astfel Delia a luat decizia de a schimba locaţia şi formatul, de această dată trecând de la betonul de la Romexpo la verdeaţa de la Verde Stop Arena, pe Barbu Văcărescu, aproape de Kaufland şi McDonald's.

Pe acolo s-au perindat artişti/trupe ca Tricky, Aerosmith sau Bob Dylan, pe vremea când se numea Zone Arena. Delia a mărturisit recent că a simţit dorul scenei şi că abia aşteaptă să îşi revadă fanii. În acest moment ştim că autorităţile permit începând cu data de 1 iunie concertele, spectacolele în aer liber cu maxim 500 de participanţi. Trebuie aplicate şi norme de distanţare socială (2 metri între persoanele care nu sunt din aceeaşi familie şi nu locuiesc împreună), dar şi purtarea măştii.

Se va măsura temperatura la intrare şi vor exista dezinfectante la îndemână. Delia a lansat în luna aprilie piesa "Cum Era", alături de Nane, iar single-ul a ajuns rapid un hit. Videoclipul a fost filmat tot pe principiile introduse odată cu pandemia: izolare, distanţare socială, într-o parcare a unui centru comercial, iar Delia purta o mască fancy. Artista a început anul cu o surpriză: piesa rock "Aruncă-mă", o schimbare de stil pentru o muziciană care ne-a obişnuit cu surprizele de altfel.

Pe lângă acest concert care se întinde pe 3 zile, am aflat recent că pe finalul lunii iunie are loc un alt mega concert, THE CONCERT Drive-In la Romexpo. Acolo vor cânta Antonia, Carla's Dreams, INNA, Irina Rimes şi alţii.

Biletele la concertul Deliei se pot cumpăra de pe iabilet.ro