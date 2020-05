THE CONCERT Drive-In reuneşte muzicieni precum Antonia, INNA, Irina Rimes, Carla's Dreams; Iată când are loc

Primul mare concert al verii din România tocmai a fost anunţat şi este unul de tip drive in. Global Records prezintă THE CONCERT Drive-In, cel mai mare concert de acest tip din ţara noastră, întins pe 3 zile spre finalul lunii iunie. Reuneşte pe aceeaşi scenă, la Romexpo artişti precum Antonia, Carla's Dreams, INNA sau Irina Rimes. Avem detalii în articol.

Pe 19, 20 şi 21 iunie 2020 în parcarea principală de la Romexpo unii dintre cei mai importanţi artişti din România vor urca pe scenă pentru un mega concert drive-in. THE CONCERT Drive-In respectă regulile de distanţare socială, iar fanii vor putea urmări artiştii preferaţi din automobilele lor. Accesul în cele 3 zile se face începând de la ora 19:00, iar biletele puse în vânzare sunt per maşină. Participanţii trebuie să reţină că sunt permise maximum 4 persoane care fac parte din aceeaşi familie în fiecare maşină.

Consumul show-ului live va fi unul inedit: în fiecare maşină se va asculta concertul prin radio-ul maşinii, pe o frecvenţă specială dedicată evenimentului. Aplauzele vor fi înlocuite de sunetele de claxon. Există şi restricţii de capacitate şi mărime a maşinilor, fiind practic permise doar sedan-uri, probabil şi unele SUV-uri. Accesul cu camioane, dube, utilaje, autoutilitare şi alte vehicule este interzis.

Programul THE CONCERT drive-in:

19 iunie - Alina Eremia, Antonia, Carla’s Dreams, Roxen

20 iunie - INNA, Irina Rimes, The Motans

21 iunie - Azteca & IAN, Killa Fonic, Nane, Oscar

THE Concert este o serie de evenimente desfăşurate în general la Arenele Romane şi care reuneau cei mai apreciaţi artişti ai momentului. Un astfel de eveniment ar fi trebuit să aibă loc în august 2020, cu artişti ca The Motans, Irina Rimes, Carla's Dreams şi INNA în prim plan. În acest moment astfel de evenimente sunt puse sub semnul întrebării, din cauza restricţiilor asociate pandemiei de Covid-19 şi stării de alertă. Vă reamintim că Delia avea programat un concert drive-in pe 31 mai tot la Romexpo, dar acesta s-a amânat . Marea întrebare care se pune la concertele drive in este una care ne frământă pe toţi: "ce facem cu toaletele?".

Pe de altă parte de pe 1 iunie, autorităţile permit concertele şi spectacolele în aer liber cu 500 de participanţi şi relaxarea se va extinde ulterior.

Biletele pentru THE CONCERT sunt disponibile pe iabilet.ro și în rețeaua IABILET.