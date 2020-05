"2000 de secunde LIVE", un proiect care aduce online artiștii din portofoliile MediaPro Music și Universal Music România

MediaPro Music și Universal Music România lansează proiectul "2000 de secunde LIVE" cu artiștii din portofoliu. Împărțit într-un set de patru filmulețe cu refrene interpretate a capella, proiectul vine ca un îndemn de a sta în casă și a ne bucura de muzică.

Proiectul "2000 de secunde LIVE" este alcătuit din patru părți, care în total constituie 2000 de secunde și 80 de refrene cunoscute, piese proprii sau cover-uri.

De-a lungul perioadei de izolare au fost adunate filmulețe de la artiști, care interpretează refrene a capella sau acustic, fiecare de acasă, și dăruiesc fanilor un concert #HomeMadeEdition, pentru a trece mai ușor prin situația sensibilă în care ne aflăm.

Artiștii care "concertează" sunt: Alexandra Stan, Alessiah, Ana Munteanu, Anastasia, Andreea Olaru, Bogdan Ioan, Dora Gaitanovici, LORA, Loredana, Liviu Teodorescu, NICO, Nicole Cherry, Phaser, Romanița, SORE, Vunk și Zdob și Zdub.

"2000 de secunde LIVE" vine ca un ultim îndemn de a continua să respectăm restricțiile impuse de autorități, în zilele rămase până la finalizarea stării de urgență. Perioada dificilă prin care trecem va lua sfârșit în curând, muzica ajutându-ne să ne bucurăm de viață în toate formele ei.

Cele patru parti ale proiectului vor fi lansate zilnic, câte o parte în fiecare zi. Prima a fost lansată pe 5 mai, noi clipuri urmând să apară în fiecare zi, până pe 8 mai. Acestea vor avea premiera la ora 11:00, pe canalul de YouTube MediaPro Music.

În prima parte a proiectului îi puteți urmări pe Vunk, Loredana, Roman Yagupov, Alexandra Stan și Sore, printre alții. Lista refrenelor interpretate cuprinde, preponderent, melodii din repertoriul propriu, dar și câteva cover-uri.

Lista refrenelor primei părți a proiectului "2000 de secunde LIVE"

Lordeana – Damdiridam / Alexandra Stan – I Think I Love It / Nicole Cherry – Ceasul / Liviu Teodorescu – Cine m-a pus / NICO – 4 pereti / Alessah – Hurricane / Phaser – Alerg / Sore – Ce faci, fată? / Lora – Rămas bun / Liviu Teodorescu – Toate momentele / NICO – Oare cine?

Nicole Cherry – Doctore / Phaser – Suntem doar noi /Ana Munteanu – Chocolat / Bogdan Ioan – cover Billie Eilish – When The Party Is Over / VUNK – Scapă-mă de ea / LORA – Îmi cer iertare / Andreea Olaru – Sun-o pe ea / Bogdan Ioan – cover The Weeknd – Wicked games / Dora Gaitanovici – El nu mă vrea / Romania – Teatru în doi / Anastasia – Ana / Zdob & Zdub – Dimineața pe racoare / Alexandra Stan – Obsesii.

VIDEO: Prima parte a proiectului "2000 de secunde LIVE"